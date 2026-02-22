Cuadernos de Elche

En el curso 2008-2009 de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater, mis alumnos, adolescentes en adelante, dedicaron todo el tiempo a apreciar la fascinante belleza de los dibujos hechos con los materiales más insignificantes y en las circunstancias más incómodas: calor, lluvia, mosquitos, etc. Les mostré el facsímil de un cuaderno realizado por un dibujante en un poblado de la selva y les prometí que yo también tendría uno igual.

Introduje a los alumnos en el dibujo del natural con materiales tan olvidados como la plumilla, la caña y la tinta china y resultó uno de los cursos más bonitos y fructíferos de mi estancia en la Escuela. Fotocopié los trabajos realizados y los conservo encuadernados a modo de cuaderno de viaje.

En el curso siguiente, 2010-2011, también involucré a los alumnos del Taller de Pintura de la escuela de adultos Mercè Rodoreda en el dibujo sobre cuadernos. Salimos a dibujar del natural por los huertos colindantes y quedaron encantados por la agilidad y comodidad de los materiales gráficos, comparado con lo aparatoso de la pintura, y la divertida aventura de trabajar al aire libre.

Inmediatamente se organizó un taller específico de dibujos en cuadernos. Esta vez inspirados en el movimiento Urban Sketchers (Dibujantes Urbanos) creado por el dibujante y periodista Gabriel Campanario en Seattle (EE UU), en 2007. Se trata de dibujar in situ rincones y paisajes de donde se vive o se viaja. Después se muestran los dibujos por internet.

Acordamos en llamar a este taller de dibujo del natural «Cuadernos Viajeros». Se animaba a explorar los espacios naturales y a no copiar de láminas. Y como novedad prescindiríamos de profesor. Los libros de dibujo del mercado editorial y los dibujos colgados en Internet por otros dibujantes serían nuestras fuentes principales de conocimiento gráfico.

Dos de los componentes del grupo, Mireia Sempere y su padre Ramón, crearían y coordinarían nuestro blog www.cuadernosviajeros.com. Estábamos abiertos a todas las edades y niveles de experiencia de los componentes. Se unirían colegas, amigos y demás aficionados del dibujo. Aprenderíamos los unos de los otros. La cuota del profesor se gastaría en calamares y cervezas al final de cada jornada. Nacía la escuela de dibujo del natural más libre y divertida de la pedagogía social.

El funcionamiento de Cuadernos Viajeros es bien sencillo: los puntos de encuentro para dibujar en grupo los sábados por la mañana se avisan por WhatsApp. Los demás días de la semana se trabaja en solitario, en casa o en el exterior. Siempre apuntes del natural. Los resultados se muestran en las redes sociales. Cada participante se convierte en notario gráfico de su entorno.

Después de más de quince años dibujando por Elche cerca de cuarenta cuadernistas existe un fondo de imágenes de la ciudad inmenso. De vez en cuando se editan recopilatorios de dibujos para celebraciones del colectivo o peticiones institucionales: «Museo Pusol», «Elx Dibuixat», «Clot de Galvany», etc. Auténticos cuadernos de viaje que nos unen y nos motivan a seguir dibujando.

El 17 de febrero de 2024 cumplía yo 75 años. Y me quise hacer un regalo muy especial: dos años enteros fuera de mi línea de trabajo conceptual y pictórica. Solamente haría dibujos del natural en cuadernos, como si estuviera de viaje. Por estos días de febrero de 2026 se habrá cumplido el regalazo. No obstante, como durante este tiempo me han operado del hombro derecho y he estado varios meses sin poder dibujar, voy a extenderme en el período de regalo un poco más.

Durante estos dos años he salido a dibujar en solitario muchas veces y he podido vivir algo muy bonito que no había experimentado jamás como artista contemporáneo: el cariño de la gente corriente. Al verte dibujar con un simple boli y un cuaderno, sin el aparataje del pintor, no existe la barrera elitista de los artistas.

Las mujeres te sonríen y es pura ternura. Se asoman a ver el dibujo y te cuentan que ellas también dibujaban. Un día guardaron todos los materiales de dibujo y se acabó. Hoy admiran a los que continúan dibujando. Los hombres se solidarizan con una afición tan relajante y me felicitan por mi tesón. «Algo hay que hacer, ¿verdad?», me dicen. A los turistas les crea curiosidad, y si el dibujo está avanzado me piden permiso para fotografiarlo o hacerse un selfi con el dibujo y con el dibujante. A todos les encanta ver más dibujos del cuaderno.

Mención aparte merecen los momentos tan emotivos en que conocidos y amigos de la infancia, de la adolescencia y de la juventud vienen a saludarte. Después de tanto tiempo sin vernos es como si nos reencontrásemos en otra dimensión. La alegría es inmensa y nos contamos brevemente cómo nos ha ido la vida. En estos casos habrá que volver al sitio un par de veces, pero habrá valido la pena.

En los cuadernos alterno los dibujos más rápidos con otros más descriptivos, generando variedad gráfica. También alterno técnicas y temáticas para crear ritmos y sorpresas al pasar las páginas. Intercalo a modo de contexto las tribunas publicadas en el diario INFORMACIÓN, creando cápsulas del tiempo. Miro el municipio como un territorio digno de contar, un inmenso oasis repleto de palmeras. Y dibujo todo lo existente como un explorador o un antropólogo sin descuidar la belleza gráfica. Observo y represento desde la frondosidad de un huerto de palmeras a una hoja de tomillo, un bacalao seco o un bocadillo de calamares.

Los dibujantes por tierras desconocidas nos conmueven en lo más profundo por las narraciones que hablan de los cuadernos perdidos al voltearse súbitamente la piragua en que navegaban. En mi caso, el escape de agua del calentador de gas ha remojado por completo un cuaderno entero cuyos dibujos con algunos corrimientos de tinta se han podido salvar con el secador de pelo. Y me siento un privilegiado.

Lo mejor de trabajar en cuadernos es que son piezas al margen del mercado. Las hojas de los cuadernos no se arrancan y los dibujos quedan para la intimidad. A diferencia de los dibujos enmarcados, los dibujos en cuadernos podrán ser tocados y acariciados por el espectador. Continuará…