Y siguen las borrascas

Terminando de escribir la anterior «Riá», estábamos sufriendo el inicio de la borrasca Leonardo, no sé si fue bautizada así por aquel ciclón del Renacimiento Italiano apellidado «da Vinci». Lo cierto es que siguieron en la nómina borrascosa Marta, Nils, Oriana y actualmente Pedro. Al parecer, ya tienen elegidos los nombres que continuarán esta racha, y esperamos que sean más benévolas que las anteriores. Así, que en la puerta de salida meteorológica están Regina, Samuel, Therese, Vítor y Wilma, y por lo que pueda ocurrir con el cambio climático, que nos pille «confesaos».

Da la impresión, que esta cadena de sucesos meteorológicos es parecida a lo que le ocurrió a una novela de Emily Brotë titulada «Cumbres borrascosas», que si bien fue llevada a la pantalla allá por 1939, bajo la dirección de Willian Wyler e interpretada por Laurence Oliver, Merle Oberon y David Niven, fue estrenada en España en 1944. Lo cierto es que logró un Oscar a la mejor fotografía y, en 2007, fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos siendo seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Recuerdo haberla visto hace años y me gustaría volverla a disfrutar. Por lo demás esas cumbres borrascosas en celuloide, como tal borrasca, volvió a ser adaptada años después en 1992, 2011, 2013 y en este mismo año. Por cierto tras el estreno de esta última, las críticas no han sido del todo favorables.

Pero, dejemos a un lado el clima, las novelas y las películas y vivamos estos momentos en que el pasado Miércoles vivimos la imposición de la ceniza, y en la tarde de ese primer Viernes de Cuaresma, en romería desde su Capilla, «El Abuelo» se ha acercado hasta la ciudad para reposar en su segunda casa, la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, para la Novena, y regresar al final de la misma el día primero de marzo a la Iglesia de Santa Ana de los Franciscanos. En esta ocasión en compañía del Cristo de la Agonía de Salzillo y la Magdalena a sus pies de nueva factura, que por primera vez aparecerá esta imagen en los desfiles procesionales del Miércoles y Viernes Santo, recordándonos aquellas fotos anteriores a la Guerra Civil.

La Semana Santa se acerca al igual que hace veinte años, aunque con más retraso en el calendario. Pues, la romería el primer Viernes de Cuaresma fue el 3 de marzo, siendo el regreso a su capilla, el domingo 12 de marzo en solemne procesión. En 2006, en el trayecto la imagen del Patrón Popular de la Ciudad y la Huerta de Orihuela hizo estación en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate visitando a la Madre con motivo del 700 Aniversario del Hallazgo de su imagen, celebrándose una misa presidida por el obispo Rafael Palmero Ramos, siendo ésta la primera que ofició en Orihuela desde su entrada en la capital de la Diócesis. La misa solemne dedicada al Patrón de la Ciudad por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, se celebró el domingo 12 de marzo, con motivo del 700 Aniversario y el viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana a las 23 horas, se efectuó el tradicional besapié, en la iglesia de las Santas alfareras sevillanas.

Actas de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia. / Colección A. L. Galiano

Sin embargo, a nivel ciudadano en el mes de febrero de hace cuatro lustros se producían reclamaciones por parte de algunos colectivos. Así, los usuarios y trabajadores del Centro de Salud del Rabaloche se concentraron el 9 de febrero ante la puerta del mismo, para que se solucionase la situación en que se encontraba dicho centro, el cual ocupaba un local provisional desde hacía dos años, y para reclamar un nuevo edificio. Estas protestas se sucedieron en varias ocasiones durante ese año y el 16 de octubre, al iniciarse el trabajo se comprobó la falta de suministro eléctrico, debido a la actuación de unos desaprensivos que aprovechando el fin de semana desconectaron los automáticos en los cuadros eléctricos. En ese mismo mes de febrero, se iniciaron las catas arqueológicas previas al inicio de las obras del nuevo Centro de Salud. Por otro lado, el sindicato SATSE protestaba por las obras de reforma en el Centro de Salud Álvarez de la Riva. A finales del mismo mes, al alcalde José Manuel Medina Cañizares y el concejal de personal Antonio Franco Andreu confirmaron a los sindicatos la previsión de creación de 25 plazas de policías locales en el proyecto del presupuesto para el 2006. En esos momentos, el personal del Ayuntamiento, entre funcionarios y contratados era de 650 empleados aproximadamente.

Continuaban los actos conmemorativos del 700 Aniversario del Hallazgo de la Virgen de Monserrate, y dentro de ellos, los días 24 y 25 de febrero se celebró en nuestra ciudad la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, bajo el tema «Patronazgos Marianos en el Reino de Valencia». Dicha Asamblea estuvo organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, la citada Asociación y la Comisión 700 Aniversario del Hallazgo de Nuestra Señora de Monserrate, Patrona de Orihuela. Se contó con la colaboración del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, el Consejo de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate. Por otro lado el Comité organizador estuvo constituido por Manuel Hernández Terrés, Delegado de Educación, Cultura y Festividades del Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, Francisco de P. Momblanch García, Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Francisco Isidro Hernández Escamilla, Capellán de la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, Antonio Luis Galiano Pérez, Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela, Emilio Diz Ardid, Arqueólogo, Técnico de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, Mª Carmen Sánchez Mateos, Arqueóloga, Técnico de Cultura del mismo Ayuntamiento y Mary Cruz López Martínez, Licenciada en Arte. Asistieron 27 Cronistas Oficiales (16 de la provincia de Valencia y 11 de la provincia de Alicante). En la inauguración dictó una conferencia Andrés de Sales Ferri Chulió, Académico de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, con el título «Santa María en el Reino de Valencia». Este acto, clausura y sesiones de trabajo tuvieron por sede la Sala Museo de San Juan de Dios. Además se efectuaron dos clases de visitas: «Orihuela Mariana» y «Orihuela Artística y Cultural», así como un concierto en el Santuario de Ntra. Sra. de Monserrate a cargo de Claude Gálvez y Gabrille Lepage (piano y flauta).

En otros aspectos la cultura no quedaba en el olvido, y el Colegio Villar Palasí organizó a partir del 27 de febrero su semana cultural, bajo el título «Orihuela su pueblo y el nuestro», con el objetivo de lograr un mayor conocimiento de sus alumnos sobre Orihuela y el poeta Miguel Hernández. En ella se realizaron talleres y recitales de poesía, elaboración de aderezos para un desfile de carnaval y otras actividades formativas con visitas a los museos de Orihuela. Por otro lado, el Colegio Público de Hurchillo, dirigido por Joaquín Marzá, puso en marcha del 27 de febrero al 3 de marzo la cuarta edición de la Semana «Verde en Acción», a fin de abordar los aspectos ambientales.

En aspectos sociales, en el ya citado mes de febrero, la Concejalía de Bienestar Social organizó en el Campus de Las Salesas, una campaña de sensibilización contra la violencia, celebrando una jornada sobre el «Pacto Social contra la violencia en el hogar», con la participación de un psicólogo, un abogado y un trabajador social.

En 2006, al llegar la Cuaresma no se tenía noticias de borrascas. Veinte años después, llega en este febrerillo loco tras de un ristra de borrascas, quedando atrás el Carnaval que no se pudo celebra, dando paso al ayuno y la abstinencia.