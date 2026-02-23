Opinión | El teleadicto
«Anatomía» en La 1
Da la impresión de que todo el mundo cuenta con todas las plataformas para ver las ficciones que les acomoden en sus domicilios. Y no es verdad. Por eso el movimiento realizado por La 1 para emitir en su horario estelar Anatomía de un instante, haciéndolo coincidir con el aniversario del 23-F, es magistral.
La serie original de Movistar + gozó de gran popularidad en su momento, y cosechó no pocos premios en las distintas categorías artísticas. Los tres capítulos dirigidos por Alberto Rodríguez, con guion de Rafael Cobos, y las interpretaciones de Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo, son de los que se pueden ver una y otra vez porque están impresos de un sentido didáctico que aclara muchas dudas de lo que acaeció en 1981.
Después de haber puesto esta pica en Flandes, sería fantástico que TVE repitiese este experimento, y a medida que se acercan jornadas conmemorativas y efemérides con fuste hiciese lo propio recuperando ficciones ilustrativas sobre el particular. Para conmemorar las jornadas de ayuda a mejorar la salud mental podría emitir perfectamente la formidable Yo, adicto, de Javier Giner. Y para conmemorar el día de la mujer estarían muy bien títulos como Furia de la que ya se graba la segunda temporada.
Insistimos. No todo el mundo tiene todas las plataformas, y ahora que la ficción nacional vive un momento tan dulce estaría muy bien que la televisión pública, la de todos, nos acercara lo mejor de la cosecha anual de cuanto se ha producido en el último año. Las plataformas matrices continuarían contando con el privilegio de estrenar dichos trabajos, pero contaríamos con la posibilidad de recuperarlos pasado un tiempo. Con Anatomía de un instante se marca un camino.
