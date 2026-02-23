Importantes que dejan huella

Esta semana, por diferentes razones, ha sido muy movida para mí a nivel emocional. Se celebraban los "Importantes" de INFORMACIÓN, de Prensa Ibérica, y ha sido la primera vez en muchos años que no he asistido. La razón, la que todos conocéis: mi reposo obligatorio.

Aunque sabéis que no suelo acudir a este tipo de actos por los horarios y por el esfuerzo que supone para mí, esta siempre ha sido una cita ineludible; una de esas fechas que marco con cariño en el calendario. Este año no he podido acudir.

La gran alegría de la noche fue comprobar que el premio recaía en mi profesora y catedrática de Literatura Hispanoamericana, Carmen Alemany. Fue mi profesora y presidenta de mi tribunal de tesis, pero, sobre todo, es una de las personas que más me enseñó a apasionarme por la literatura y por esa cultura hispanoamericana que hoy me acompaña en cada instante de mi vida cotidiana.

Si bien comenzó sus estudios trabajando sobre nuestro poeta Miguel Hernández, fue adentrándose poco a poco en las profundidades de la literatura hispanoamericana, territorio que ha recorrido de punta a punta con una pasión contagiosa. Esa pasión nos la inoculaba a todo el alumnado; a mí, en particular. Todo mi agradecimiento por lo enseñado, por lo vivido y por lo compartido.

Nuestra relación siempre ha sido intermitente, pero profundamente respetuosa. Recuerdo que hace unos meses la felicité por algo que me emocionó especialmente: la laudatio que pronunció cuando nombraron doctora honoris causa a mi escritora favorita, Isabel Allende. En ese momento volví a sentir el orgullo de haber sido su alumna.

Ha recorrido toda Latinoamérica y conoce cada rincón de su literatura, al igual que el resto del equipo de ese departamento que para mí es inigualable. Gran parte de lo que sé hoy se lo debo a ellas y a ellos. No es casualidad que la biblioteca de su pueblo, Pego, lleve su nombre: un reconocimiento más que merecido. Solo le faltaba el "Importante" de INFORMACIÓN y, por suerte, este año le ha sido otorgado. Aunque, para su alumnado —me atrevo a decir— ya lo era desde hace mucho.

Junto a ella, siempre está la figura de nuestro maestro, José Carlos Rovira, que también es el mío. Otro de esos "importantes" que, aunque no necesiten premios, dejan discípulas que así lo sentimos.

Gracias, Carmen, por ser una de esas importantes que dejan huella. Cada vez que me apasiono con una lectura recuerdo que, junto a tus compañeras de Hispanoamericana y a nuestro maestro, sembrasteis en mí ese amor por los libros.

Enhorabuena por el premio, por el camino recorrido y por el que te queda por recorrer. Siempre te recordaré como una gran profesora; como la presidenta del tribunal que me acompañó a convertirme en doctora, a tiempo para hacer feliz a mi madre.

Gracias por ser una apasionada de las que dejan huella, en los libros y en la vida. Pero, sobre todo, gracias por ser, junto a nuestro maestro, una importante de las que dejan huella cuando se te conoce.

Gracias, Carmen.