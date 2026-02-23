Qué suerte vivir en Elche

Así es el nuevo centro de acogida para familias con menores vulnerables de la Fundación Conciénciate de Elche / Áxel Álvarez

Hay ciudades que se definen por sus monumentos, otras por su historia o su actividad económica. Elche, sin embargo, se comprende también por su gente y por las manos que, de manera silenciosa, sostienen a quienes más lo necesitan. En este mapa de solidaridad, la Fundación Conciénciate ocupa un lugar central, no por protagonismo ni ostentación, sino por la manera en que convierte la empatía en acciones concretas y cotidianas.

Fundada en 2017, Conciénciate nació del impulso de jóvenes comprometidos que comprendieron que la solidaridad no puede quedarse en buenas intenciones: debe materializarse en respuestas tangibles. Desde entonces, la fundación ha crecido sin perder de vista su filosofía fundacional: escuchar antes de actuar, acompañar sin juzgar y situar a la persona en el centro de cada proyecto. Ese enfoque sigue siendo hoy su seña de identidad más clara y diferenciadora.

La acción social de Conciénciate combina profesionalidad y sensibilidad humana, y por eso responde con soluciones integrales y acompañamiento cercano. Su intervención no se limita a cubrir necesidades básicas; busca que la dignidad de cada persona recupere sentido y que las oportunidades de cambio sean reales, sostenibles y coherentes con su proyecto de vida.

El impacto de Conciénciate se percibe en toda la ciudad. Al actuar como puente entre diferentes realidades, la fundación convierte a Elche en un espacio de acogida. A la par, otras asociaciones ilicitanas como Cáritas, Al Taufik, Elche Acoge, Abrazo de Luz y varias entidades de apoyo a la diversidad funcional y la integración social también contribuyen al bienestar colectivo. Cada una aporta su experiencia y su enfoque, sumando esfuerzos a una red solidaria que hace que Elche sea un lugar más humano.

Vaya por delante que cualquier otra asociación, fundación o institución dedicada a estos menesteres que no se mencione aquí recibe el mismo respeto y reconocimiento por su labor silenciosa y constante en la comunidad ilicitana.

Uno de los pilares de Conciénciate es el acompañamiento a medio y largo plazo, recuperar la estabilidad personal y social requiere tiempo, confianza y constancia.

Detrás de cada avance hay historias que rara vez aparecen en titulares: personas que recuperan rutinas, familias que sienten seguridad nuevamente, individuos que encuentran una oportunidad laboral tras años de exclusión.

Son transformaciones discretas pero profundas, posibles gracias a un equipo que combina dedicación humana y gestión profesional, y en el que encuentro algún amigo que fue uno de los ideólogos de la misma y que trabaja con constancia para que cada persona recupere el control de su vida.

El voluntariado constituye otra columna fundamental de Conciénciate, por eso más de 450 voluntarios participan activamente en seis áreas diferenciadas, lo que permite atender diversas realidades sociales de manera organizada. Este compromiso ciudadano no solo beneficia a quienes reciben apoyo, sino que fortalece el tejido social de Elche y promueve una participación consciente y responsable en la vida comunitaria.

Las seis áreas de voluntariado reflejan la diversidad de necesidades a las que responde la fundación: desde atención social directa hasta acompañamiento educativo, pasando por logística, sensibilización, integración y respuesta ante emergencias. Esta organización permite canalizar el esfuerzo colectivo de forma eficaz y demuestra que la solidaridad necesita planificación, constancia y estructura para generar resultados duraderos.

La presencia de entidades como Conciénciate va más allá de la intervención directa: generan conciencia, fomentan valores y construyen un sentido de corresponsabilidad.

La colaboración entre instituciones, empresas y entidades sociales ha sido clave para multiplicar el impacto de los proyectos. La fundación ha tejido una red de empresas y colaboradores que aportan recursos, conocimientos y confianza, haciendo posible que los proyectos se mantengan en el tiempo con estabilidad y coherencia. Este apoyo va más allá de lo económico: es una declaración de valores compartidos y un reconocimiento de que desarrollo social y desarrollo económico deben ir de la mano para construir un Elche inclusivo y resiliente.

El reconocimiento a la trayectoria de Conciénciate ha llegado a través de diversos galardones, destacando recientemente el Premio al Compromiso Social por el Proyecto Viviendas Sociales, otorgado por Radio Elche Cadena SER, y antes la Medalla de Plata del Bimil·lenari recibida en diciembre de 2023, reconociendo ambos la contribución de la fundación al tejido social de Elche.

Estos galardones celebran no solo los logros de Conciénciate, sino también la dedicación de sus voluntarios, colaboradores y de toda la red solidaria de la ciudad.

Estos reconocimientos no marcan un punto final, sino que confirman un camino de compromiso continuo. La labor de Conciénciate demuestra que la solidaridad no es un acto aislado, sino un esfuerzo constante y colectivo.

La fundación actúa como ejemplo de cómo la acción social puede combinar eficiencia, sensibilidad y acompañamiento integral. Sus programas muestran que un enfoque centrado en la persona, que atiende necesidades inmediatas mientras construye oportunidades a largo plazo, transforma vidas y fortalece la cohesión social de la ciudad.

Cada proyecto es un paso hacia una Elche más inclusiva, más consciente y más solidaria, donde la ciudadanía reconoce que el bienestar colectivo es responsabilidad de todos.

La experiencia de Conciénciate también evidencia que la solidaridad no es solo ayuda material: implica escucha, respeto, acompañamiento y confianza. Es la suma de pequeños gestos diarios, de voluntarios comprometidos y de colaboradores que creen que la ciudad es más fuerte cuando cuida a todas las personas que la habitan. Cada historia de éxito, cada familia que recupera estabilidad o cada individuo que encuentra un empleo, refuerza esta filosofía de trabajo constante y humano.

Conciénciate encarna esta idea en cada acción. Su labor es un recordatorio de que la solidaridad es una práctica diaria, que el compromiso ciudadano tiene impacto real y que cada contribución, por pequeña que parezca, suma para construir una sociedad más justa y cohesionada. La fundación demuestra que, cuando hay voluntad, organización y empatía, es posible transformar comunidades y ofrecer a cada persona la oportunidad de vivir con dignidad, acompañamiento y esperanza.

Desde aquí invito a la ciudadanía a involucrarse activamente en la acción social recordando que esta es un esfuerzo colectivo, y merece la pena por Elche y por las personas.

Así es que a la Madre Teresa de Calcuta no le faltaba razón cuando acuñó: «El que no vive para servir, no sirve para vivir».

Qué suerte vivir en Elche. Hasta pronto.