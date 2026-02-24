El encuentro entre Jordi Évole y Loles León fue tan jubiloso como se esperaba. Se emitió en dos partes que pasaron volando. A sus 75 años la actriz está en plena forma. Su cabeza viaja rápida como el viento. Tiene reflejos a la hora de sacar punta a cada situación, y después de cada una de sus apostillas no tienes más remedio que reírte. Es una de esas personas expansivas que no dejan de comunicar, aunque su carácter de puertas adentro debe ser complicado.

El primer cuarto de hora transcurrió en el mercado de la Barceloneta. En el hábitat natural de sus tiempos juveniles. El ecosistema deparó una lección de sociología popular. Un prólogo interesante para poner en contexto al personaje con el que se iba a charlar a continuación.

Loles León ha trabajado con el director internacional más prestigioso, Pedro Almodóvar, y con el más taquillero, Santiago Segura. Algo que muy pocos artistas pueden decir. Intercambiando impresiones con Jordi Évole, contó cómo trabajar al otro lado de la barra de un bar es tanto como hacerlo en el primer escenario. El trato con la gente y la mundología que le aportó fue su mochila para continuar adelante en el mundo del espectáculo. También recordó sus tiempos de telefonista, describiendo su día a día laboral como el de la mejor comedia hispana.

A estas alturas le gustaría trabajar con J. Bayona, con el que hablaron durante la entrevista. También hubo palabras muy amables para Raffaella Carrá, para Loles León «un animal televisivo» irrepetible.

Recuerdo mi primer encuentro con Loles León hace treinta años en el Festival de L'Alfàs del Pi. Estaba yo desayunando en la barra del hotel Niágara con mis analgésicos junto al café, cuando se sentó a mi lado y me dijo: «¿Qué, tortilla de optalidones para empezar el día?». Qué grande.