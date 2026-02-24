Soberanía digital y democrática frente al tecnogolpe

España se ha situado estos días en el centro del debate global sobre política digital. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales es una decisión coherente con las evidencias científicas, con las demandas de las familias, expertos y profesionales sanitarios y con una pregunta de fondo que ya no podemos seguir evitando: ¿quién gobierna hoy el espacio digital y en nombre de qué intereses?

Las reacciones grotescas de algunos grandes propietarios de plataformas digitales, desde Elon Musk hasta Pável Dúrov, son tan reveladoras como inquietantes. Cuando una medida de protección de menores provoca respuestas inmediatas desde los centros de poder tecnológico global conviene preguntarse qué es lo que realmente está en juego. Y la respuesta es clara: miles de millones de euros en beneficios, pero también el control del discurso público, la autonomía de los estados y la salud de nuestras democracias.

Los datos son contundentes. En Europa, la práctica totalidad de los jóvenes utiliza internet a diario, y una gran mayoría de los servicios digitales más populares recurre a patrones oscuros y diseños adictivos. Nueve de cada diez europeos consideran que las autoridades deben tomar medidas urgentes para proteger a los menores en línea. Mientras tanto, el modelo de negocio de muchas plataformas depende de captar la atención de los más jóvenes. Su tiempo es mercancía. Su vulnerabilidad, una oportunidad de negocio.

Nada de esto es accidental. La tecnología no es neutra. Los algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia, fomentar conductas compulsivas y segmentar audiencias con fines comerciales y políticos. No solo organizan contenidos, moldean la conversación pública.

Por eso debemos decirlo con claridad: estamos asistiendo a un auténtico tecnogolpe silencioso contra las democracias occidentales. No se ejecuta con tanques, sino con sistemas algorítmicos opacos que manipulan la visibilidad de las ideas, distorsionan el debate público y erosionan la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. Un puñado de tecnooligarcas tiene hoy la capacidad de retorcer nuestra conversación pública y condicionar procesos electorales democráticos.

Es aquí donde debe afirmarse un principio básico de cualquier Estado de derecho: lo que es ilegal fuera de internet debe serlo también dentro. Cuando el diseño y la gestión de un sistema facilitan que estos contenidos se expandan y se moneticen, la responsabilidad no es solo del usuario que los publica. También alcanza a quienes hacen posible ese ecosistema y se benefician de él. Sin responsabilidad real, la impunidad seguirá siendo la norma.

Imagen generada con IA / INFORMACIÓN

Este debate tiene, además, una dimensión geopolítica ineludible. Europa depende de forma alarmante de tecnologías desarrolladas fuera de sus fronteras. Infraestructuras críticas, servicios en la nube, plataformas de comunicación. Buena parte de nuestra vida personal, económica y política se apoya sobre sistemas sometidos a decisiones adoptadas en otros contextos políticos y estratégicos. Esa dependencia no es solo económica. Es una vulnerabilidad democrática.

Regular el espacio digital es, por tanto, una cuestión de defensa del modelo europeo. La Ley de Servicios Digitales ha sido un primer paso importante, pero necesitamos ir más allá. Transparencia algorítmica real, auditorías independientes, eliminación de barreras que impiden crecer a empresas tecnológicas europeas e inversión decidida en infraestructuras propias. También el uso estratégico de la contratación pública para impulsar un ecosistema digital alineado con nuestros valores.

Frente a quienes claman contra una supuesta censura, conviene ser claros. Confundir legislación digital con censura es no haber entendido nada del mundo en el que vivimos o, peor aún, contribuir a legitimar la manipulación masiva a través de la desinformación. Sin reglas digitales no hay libertad ni igualdad democrática. La democracia se basa en que todos podamos influir, en condiciones de relativa igualdad, en los procesos de decisión colectiva. Si unos pocos actores privados pueden distorsionar de forma sistemática la información que circula, esa igualdad desaparece.

Lo que está en juego no es restringir libertades, sino impedir que la libertad sea secuestrada por intereses privados ajenos al bien común. Defender la soberanía digital es defender nuestra capacidad colectiva de decidir. Y proteger a nuestros menores es, quizá, la forma más evidente y urgente de empezar a hacerlo.