Cuarto aniversario de la guerra de Ucrania: es obligado no habitar en el olvido

Se cumple el cuarto aniversario del inicio de la guerra de Ucrania. Todos tenemos en nuestra retina aquel 24 de febrero de 2022. Más de seis millones de ucranianos han huido de su país y del horror de la guerra. Un éxodo sin precedentes en la historia reciente de Europa. Han pasado cuatro años y muchas cosas han cambiado, pero la guerra continúa.

Es un clamor que la paz en Ucrania y la seguridad en Europa no la pueden imponer. La paz en Europa la tienen que acordar necesariamente los europeos y los ucranianos.

No podemos aceptar que en el orden internacional no se respete la soberanía de las naciones y mucho menos aceptar que Ucrania tenga que someterse y humillarse ante el agresor. La paz tiene que ser justa y duradera o no será.

1.463 días de hostilidades y cerca de medio millón de víctimas mortales. El aniversario coincide con una etapa de incertidumbre debido a la falta de apoyo militar, sostenido por parte de algunas potencias y la persistencia de las amenazas nucleares por parte del Kremlim.

En este doloroso aniversario, los líderes europeos arropan a Zelenski. "Putin no ha logrado sus objetivos". El presidente Zelenski fue elegido legítimamente con el voto de los ucranianos en unas elecciones libres y son ellos los que han luchado por la integridad de su territorio.

En esta guerra hay un claro agresor que es Putin, y un agredido que es el pueblo ucraniano.

Una tragedia innegable que ya dura demasiado tiempo y que no ha quebrantado al pueblo ucraniano.

Los ucranianos siguen demostrando al mundo una extraordinaria fortaleza, determinación y resiliencia.

Hoy, de la misma manera que cuando comenzó esta guerra, España también ha querido estar con el pueblo ucraniano en este cuarto aniversario.

El Gobierno de España mostró desde el minuto uno su solidaridad con el pueblo ucraniano acogiendo a más de 168.000 personas, siendo uno de los países que más protección temporal otorgó.

El plan de acogida español dio una respuesta rápida con una red de centros de atención y derivación para su primera acogida y facilitar los trámites de las personas refugiadas.

Un centro referente en España en la acogida fue Alicante, en Ciudad de la Luz, habilitado en tiempo récord para recibir a las personas que huían de su país y que lo habían perdido todo.

En este centro de Alicante trabajaron más de un centenar de personas entre Cruz Roja, Policía Nacional, funcionarios del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Acnur, Generalitat Valenciana, voluntarios… para darles la primera asistencia, facilitarles alojamiento y comida y tramitarles la documentación de protección temporal.

De estos años y de este tiempo hay dos cosas que nunca vamos a olvidar. Una, el océano de solidaridad de la ciudadanía de toda la provincia de Alicante, la ayuda que prestaron y su caluroso recibimiento. Pero, sobre todo, nunca olvidaremos la sonrisa de los niños y niñas desplazadas, que, a pesar del horror de lo vivido, nunca perdieron la inocencia de sonreír ante la tragedia.

Tampoco olvidaremos la palabra que siempre nos regalaron: "Gracias".

En este cuarto aniversario tampoco tenemos que olvidar que Ucrania está viviendo una guerra de alta intensidad y de larga duración.

Rusia ya no busca solo objetivos militares, busca también aliarse con el frío para multiplicar los resultados de sus tropas en el frente convirtiendo la energía en un desafío extraordinario de supervivencia para la población ucraniana.

La sombra de la guerra es alargada, infancias robadas y niños y adolescentes, obligados a crecer de forma acelerada, porque no saben dónde caerá el próximo dron o el próximo misil.

Una herida demográfica, profunda de más de seis millones de personas en su mayoría, mujeres, jóvenes y niños, un éxodo rápido y masivo con un alto impacto en la población, afectando a la salud, la educación, la supervivencia y la esperanza de miles de personas.

"Cuatro años de resistencia, exigen un compromiso global inquebrantable con la justicia, porque la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de dignidad".