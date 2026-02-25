Está muy bien que los Premios Iris que concede la Academia de Televisión fuesen cobrando relevancia. En el saldo positivo, es de resaltar que la ceremonia se haya celebrado en el Teatro Real de Madrid. En la parte negativa debemos subrayar que la retransmisión no pudo verse en las televisiones en abierto. La ofreció Movistar + y ni siquiera a sus clientes del paquete básico.

Cuando los Iris puedan ser vistos por los espectadores de una cadena generalista habrán alcanzado su mayoría de edad. No nos vamos a poner tiquismiquis, aunque hemos de reconocer que los fallos de sonido en los pinganillos de quienes debían entregar los premios fueron constantes. Algo que se debía haber pulido a base de ensayos.

Que la ficción española está viviendo una edad de oro es algo que a nadie se le escapa. Con cinco premios Iris en su mochila, la serie Querer dirigida por Alauda Ruiz de Azúa fue la gran ganadora de la noche, si bien el resto de nominadas tenían suficientes méritos como para andarle a la zaga. Entre los Premios Iris y los Premios Goya por Los domingos, Ruiz de Azúa va a recordar esta temporada como el año de su vida.

El otro gran ganador de la noche fue Marc Giró, que con su Late Show recogió cuatro galardones. En sus incendiarios discursos dejó claro a quienes desean acudir a su plató con lanzallamas que a partir de ahora les espera en los de La Sexta. Con un gracejo sin igual invitó a María Eizaguirre, jefa de comunicación de TVE, a que se dejase el Benidorm Fest y todo lo demás y se fuese con él a descubrir nuevos mundos en La Sexta.

El premio más emocionante de la noche lo recogió Adela González por Mañaneros 360.