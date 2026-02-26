Hasta la raíz: 10 años del asesinato de Berta Cáceres

El 2 de marzo de 2026 se cumplen diez años del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena lenca y defensora del territorio en Honduras, pero su legado permanece vivo y se multiplica, generando conciencias solidarias en quienes conocen su lucha e historia. Una década después, el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reconstruido recientemente, con rigor, la planificación, la financiación y la ejecución del crimen, documentando responsabilidades empresariales, financieras y estatales.

El informe del GIEI concluye que el asesinato formó parte de una operación criminal organizada. Según sus hallazgos, una red desvió el 67 % de los más de 18,5 millones de dólares aportados por bancos internacionales de desarrollo para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Entre las entidades implicadas figuran el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO).

Estos datos colocan en el centro del debate la responsabilidad de redes financieras internacionales en la violencia contra defensoras del territorio.

En Honduras, los principales grupos mediáticos han ofrecido una cobertura mínima del informe. En un contexto donde empresas, bancos y medios comparten espacios de poder, la información sobre responsabilidades corporativas apenas ha circulado. Sin embargo, medios internacionales y especializados han documentado los hallazgos con detalle, evidenciando la dimensión financiera del crimen.

Diez años después, la defensa del territorio sigue generando conflicto político y social. Las organizaciones hondureñas denuncian la persistencia de la impunidad estructural y la debilidad de los mecanismos de protección para las defensoras.

Protesta en Honduras por el asesinato de Berta Cáceres. / Efe.

Ante este escenario, Entrepueblos–Entrepobles–Entrepobos-Herriarte asume un papel activo en el estado español e impulsa la campaña “Hasta la raíz: 10 años del asesinato de Berta Cáceres” con un doble objetivo: exigir rendición de cuentas empresarial y financiera, y actualizar políticamente el legado de Berta en el contexto actual.

La campaña interpela directamente a instituciones públicas, entidades financieras y empresas con actividad en América Latina.

La criminalización de quienes defienden el territorio continúa siendo una realidad en distintos contextos. Las violencias contra defensoras no son hechos aislados. Tiene una dimensión política y son parte de un sistema económico que explota territorios y cuerpos de manera simultánea.

Ahora que estamos cerca del 8M, queremos resaltar la importancia del ecofeminismo, que nos permite hacer una lectura política y comprender cómo el extractivismo, la militarización y la impunidad afectan de manera diferenciada a las mujeres que sostienen la vida comunitaria. Defender el territorio es defender los cuerpos que lo cuidan.

Desde Entrepobles Alacant hemos denunciado el asesinato de Berta Cáceres en diferentes actos a lo largo de estos diez años. Así lo haremos en este aniversario con una gira estatal de Karla Lara, artista y activista hondureña vinculada históricamente a las luchas territoriales y al legado de Berta, que dará un concierto el día 18 en nuestra ciudad.

Seguiremos compartiendo nuestras esperanzas de justicia, hasta la raíz, con el eco de las palabras de Berta Cáceres: “Despertemos humanidad, ya no hay tiempo”.