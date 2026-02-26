Allá por 2010 en TVE contaban con un programa monográfico para narrar las novedades que deparaba la cartelera teatral, Mi reino por un caballo. Más otro formato culto presentado por Clara Sanchis, de título Programa de mano, que informaba a los melómanos de lo mejor de la agenda musical. La llegada de Atención obras acabó con los dos. Craso error.

Ahora la historia vuelve a sucederse con Culturas 2, un formato delicatessen que durante dos años supo presentar los eventos culturales como verdadero caviar. El programa, ubicado a las once de la mañana de los días laborables, era invisible, salvo algunas piezas que transitaban por las redes extraídas de RTVE Play.

Ni que decir tiene que Culturas 2 tenía los días contados. A alguien se le ocurrió que haría buen maridaje con Saber vivir. El programa resultante es el que se puede ver en las tardes de La 2 después de Malas lenguas.

Sukha, que en sanscrito quiere decir felicidad y bienestar, pretende aproximarnos a diferentes tips, tanto da que procedan de la agenda cultural como de la calidad de vida. Lo mismo Estrella Morente o Sergio Peris-Mencheta cuentan su última aventura que el nefrólogo o la dietista de turno se empeñan en aconsejarnos cuáles son los hábitos que debemos evitar para siempre.

Los 45 minutos de Sukha descolocan porque uno no sabe con qué carta quedarse. La sección de la tertulia, que podía ser la estrella del programa, adolece de falta de tiempo. Es un conato, una introducción a aquello de lo que se podría hablar allí. Pero siempre hay un cocinero con una receta que corta en el momento más inoportuno la conversación. Esperemos que con el tiempo se encuentre a sí mismo.