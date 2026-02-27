Una buena noticia

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, y las organizaciones sindicales acaban de suscribir por fin un acuerdo para iniciar el proceso de conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en Centros de Producción. Albricias. La medida llega, como mínimo, con dos décadas de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Resulta de todo punto anómalo que las que son 4ª y 5ª comunidades autónomas en número de habitantes, a bastante distancia del resto, todavía no cuenten como centros de producción, 70 años después de que se inaugurase TVE, y medio siglo más tarde de que comenzasen a funcionar los centros territoriales.

El caso más flagrante puede que sea el de la Comunidad Valenciana, que para más inri tiene lengua propia. Mientras La 2 en Cataluña se ha convertido en un canal con un 80% de contenidos de producción propia que se fabrica en Sant Cugat del Vallés y se emiten en catalán, en Valencia continuamos con la media hora tasada del informativo del mediodía. La diferencia es tan abismal que huelgan comparaciones.

Algunos espectadores de las cuatro provincias catalanas se han quejado a la Defensora de la Audiencia demandando explicaciones sobre el porqué no les es posible ver la programación que emite La 2 en el resto de España. Se les ha remitido a que la consuman a través de RTVE Play. Es una posibilidad.

Lo que más llama la atención es la nula implicación de nuestros políticos para que el centro territorial de Valencia se asemeje siquiera un ápice al de nuestros vecinos del norte. Si Cataluña hoy cuenta con un canal de TVE en catalán y con contenidos exclusivos es porque sus políticos se han peleado por él con uñas y dientes. Pero no vamos a comparar.