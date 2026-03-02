El éxito de los Goya

Costó su tiempo, pero lo han conseguido. Los Goya constituyen un evento televisivo de primer orden. Ahí está su tremendo 26% de audiencia para demostrarlo. Salvando los partidos de fútbol y teniendo en cuenta que este año la noche de la final de Eurovisión quedará huérfana en las parrillas de nuestro país, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la Gala de los Goya es la que más atención concita de cuantas se celebran a lo largo del año.

TVE, que desde hace 40 años es la encargada de transmitirla, ha ido dando pequeños pasos para que ello ocurra. Desde la primera edición celebrada en el Teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrileña con El viaje a ninguna parte como ganadora en 1987 hasta hoy la gala ha experimentado, más que una evolución, una revolución.

Ahora los Goya son un evento que se inicia a media tarde con la transmisión íntegra de la alfombra roja (bravo al equipo de Flash moda por el excelente programa emitido el domingo) hasta altas horas de la madrugada, cuando se entrega el premio a la mejor película. Son seis horas de televisión en directo que, por lo general, generan polémica. Hay quienes opinan que las mejores galas fueron presentadas por Rosa María Sardá o Andreu Buenafuente, los que estiman que las actuaciones musicales sobran porque ralentizan el ritmo, y quienes critican que las intervenciones estén teñidas de carga ideológica.

La cuestión es que la Gala de los Goya es un referente para el planeta televisivo. Se computan las presencias y ausencias de la clase política. Y no dejan de ser el espacio promocional más grande con que cuenta la cinematografía española. Aunque sus ganadores no se lleven ni un céntimo. Los premios millonarios, que florecen como setas, son los literarios, en los que hasta los jurados sacan tajada.