Jorge Olcina o la bonhomía

De vez en cuando la vida toma contigo café. El aserto de Joan Manuel Serrat viene que ni pintado a la hora de hablar con el responsable de la Sede de la Universidad de Alicante. Convertida desde hace décadas en la Casa de la Cultura de la que Alicante carecía, la Seu, como también se la conoce, supo estar en las verdes y en las maduras. Cuando los que se supone debían hacer las veces de emporio cultural se derrumbaron o desinflaron. Cuando el flamante Salón de Actos de la Biblioteca Provincial del Paseíto de Ramiro dejó de ser una Filmoteca y una sala de conciertos. Cuando tanto la Caja de Ahorros Provincial de Alicante como la Caja de Alicante y Murcia, después CAM, con sus respectivas Obras Sociales, desaparecieron. Cuando el Instituto de Cultura Juan Gil Albert todavía no había salido de las catacumbas de los sótanos de la Diputación Provincial.

A Jorge Olcina nunca le han ido las corbatas. Prefiere las distancias cortas del abrazo en lugar del protocolario apretón de manos. Así, sin darse importancia, abandera una institución imprescindible en Alicante.

La única paradoja estriba en que una Sede Universitaria acoja a tan pocos estudiantes jóvenes teniendo en cuenta los miles y miles que hay matriculados en el campus de San Vicente. Pero este no es el lugar para reflexionar sobre este fenómeno global. El público fiel a la programación, de los que la UPUA conforma un sector importante, agradecen la labor de su director.

Se nota que Jorge Olcina disfruta con lo que hace. Que su cargo no supone una carga. Del mismo modo que informa con rigor desde el Laboratorio de Climatología, su gran pasión, lidera un equipo con el que logra que Alicante sea más culta y civilizada, mejor ciudad.