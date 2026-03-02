Opinión | La mirada perdida
Asunto Rafa Mir: Yo no soy racista, pero...
La denuncia del marroquí Omar El Hilali por el supuesto trato racista de Rafa Mir mantiene en primer plano una lacra social que lo mancha todo, y otra vez el fútbol
El racismo es real, ordinario, común, una lacra insoportable, y está en todo, cada día, y por enésima vez en el fútbol. Esta vez con Rafa Mir como detonante. Vive en la mirada inquisitiva al diferente, al otro, a ese ser vivo que comparte contigo el 100% de los genes humanos, pero que nació en otro lugar, que no acertó a ser parido justo donde tú, porque tú sí lo hiciste donde Dios manda.
El racismo brota de muchas raíces, de muchas semillas, y es imposible valorarlo en su inmensidad si no lo sufres de verdad, si no te ha mirado a los ojos, si no te han aplastado el alma con él. Por eso tiende a relativizarse en continentes como este, levantado sobre sangres de todo el planeta, le guste o no a los puristas de una raza invisible, esas personas execrables que, irónicamente, se creen superiores.
Muchos emplean el insulto racista porque saben que daña. No lo hacen valorando todo el mal histórico que subyace en él ni su honda gravedad. Tampoco dedican un segundo a sopesar el dolor inabarcable que genera, ni la rabia insoportable ni la frustración, solo buscan pinchar donde saben que duele, igual que hacían en el colegio con el bizco, con el de las orejas separadas, con el que no vestía de marca, con la niña de la ortodoncia, con la del corsé para aliviar la escoliosis, con la de las botas ortopédicas...
Hurgan con el cuchillo en una cicatriz que saben abierta para no fallar. Lo hacen desde muy pequeños. Por eso no se sienten racistas, solo tipos vivos, cancheros, porque el fútbol, te tienes que reír, es para listos. Pero eso no les exime. El efecto devastador de algunas interacciones está por encima de todo y da igual con qué intención lo haces ni de dónde te surge. No precisas que te peguen un tiro para saber qué pasa si te disparan.
Y como es imposible condenar sin prueba evidente, no crean que todo esto no sirve, que devolver al primer plano un mal tan transversal como el racismo dentro y fuera del deporte cae en saco roto. No es así. Valdrá para que cada vez sea más fácil detectar a los seres que no se merecen que les pase nada venerable. Hay más buenas personas que malas, muchas más, que no les aturda el ruido miserable del odio, no se tapen los oídos. Que el sentimiento de pertenencia que germina en el fútbol no sea una excusa para no pensar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botánic
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas