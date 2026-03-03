Diez años formando manos que salvan vidas gracias a la RCP

Diez años pueden pasar desapercibidos o pueden dejar huella. En el caso de la Escuela de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) del Colegio de Enfermería de Alicante, este décimo aniversario marca algo más profundo que una efeméride: señala una transformación real en la forma en que la sociedad alicantina —en toda la provincia— se enfrenta a una de las emergencias más graves y universales, la parada cardiorrespiratoria.

En esta década, más de 4.500 personas han recibido formación en RCP, combinando a profesionales sanitarios con ciudadanía en general. Detrás de esta cifra hay miles de personas capacitadas para reconocer una situación crítica, activar el sistema de emergencias y actuar en esos primeros minutos que son decisivos para la supervivencia. No se trata solo de aprender una técnica, sino de ganar tiempo, reducir el miedo a intervenir y convertir a cualquier testigo en un posible eslabón de la cadena de supervivencia.

Uno de los grandes aciertos de la Escuela ha sido su clara vocación provincial. La actividad formativa no se ha concentrado únicamente en la capital, sino que se ha extendido a diferentes municipios, con una presencia destacada en ciudades como Elche, donde se han desarrollado numerosas acciones dirigidas a colectivos ciudadanos, centros educativos, entidades sociales y ámbitos deportivos. Esta descentralización ha permitido que el mensaje llegue allí donde realmente se necesita: donde vive la gente, donde ocurren las emergencias y donde cada minuto cuenta.

El impacto del proyecto también se explica por su capacidad para tejer alianzas con el tejido social. La colaboración con entidades tan arraigadas como la Federación de Hogueras de San Juan o con el fútbol base del Hércules demuestra que la prevención y la formación en salud no tienen por qué quedarse en aulas o congresos. Fiestas populares, deporte base y eventos comunitarios se han convertido en espacios de aprendizaje, normalizando la RCP como una habilidad ciudadana básica, tan necesaria como saber llamar al 112.

Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante / INFORMACIÓN

Este modelo, además, ha trascendido el ámbito provincial. El hecho de que otros colegios profesionales, como el Colegio de Enfermería de Álava, hayan replicado la iniciativa confirma que no estamos ante una experiencia puntual, sino ante un proyecto sólido, exportable y con resultados visibles. Cuando una idea se imita, es porque responde a una necesidad real y porque ha sabido dar una respuesta eficaz.

Más allá de los números, el verdadero valor de estos diez años reside en el cambio cultural que se ha generado. La RCP ha dejado de percibirse como una maniobra exclusiva de sanitarios para convertirse en una responsabilidad compartida. Y en ese proceso, las enfermeras hemos reforzado nuestro papel como agente clave de salud comunitaria: cercanas, accesibles y comprometidas con la prevención y la educación sanitaria.

Celebrar este aniversario no es un punto final, sino un impulso para seguir avanzando. Ampliar la formación, reforzar la actualización de conocimientos, acercar la RCP a más colectivos y seguir visibilizando el uso del desfibrilador son retos ineludibles. Porque una sociedad formada es una sociedad más segura.

Hoy, la provincia de Alicante cuenta con miles de manos más preparadas que hace diez años para responder ante una emergencia vital. Y eso, en un contexto donde la rapidez de actuación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, es un logro colectivo del que sentirse orgullosos.