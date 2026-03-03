Los jueves son de Dani Rovira

A Dani Rovira le hubiese gustado volver a la televisión de forma tranquila. Acomodándose en un formato sencillo de La 2 donde hubiese podido hablar de literatura o historia. Es lo que le pedían su cuerpo y su ritmo. Pero el mundo del ‘enterteinment’ tiene sus ritmos. Solicitaron sus servicios para llenar un ‘prime time’ de La 1, con el fin de pusiera en marcha un show en el que predominase el humor, dado que desde la marcha de Andreu Buenafuente y Marc Giró, aquellas latitudes habían quedado en barbecho.

Al margen de todo pretende ser ese oasis en el que los espectadores se olviden de sus problemas, de la crispación que preside la actualidad, y se zambullan durante hora y media en un magacín cordial e inteligente, en el que tengan cabida tanto las entrevistas con invitados de talla (en el primer programa la dupla José Sacristán y Luis Alegre) como las consabidas secciones de humor.

Dani Rovira abrió su monólogo inicial contando cómo había comunicado a su madre la noticia de que le habían contratado para presentar el nuevo programa. Para ello le dio pistas. “Mamá, adivina qué malagueño famoso va a presentar el nuevo programa de las noches de La 1”. La madre, como era de esperar, contestó que Antonio Banderas. “No, el otro”. Entonces nombró a Fran Perea. Para rematar, le indicó que se trataba del humorista más famoso de Málaga, y ante esa apreciación la progenitora exclamó: “No me digas que ha resucitado Chiquito de la Calzada”.

Con ese talante arrancó Al margen de todo, que en su primera entrega comenzó cuando pasaban 23 minutos de las once la noche. Que conste en las hemerotecas. A esas horas arrancan los supuestos programas de ‘prime time’ de nuestras televisiones generalistas en la actualidad. Deseamos toda la suerte del mundo a Dani Rovira y su equipo.