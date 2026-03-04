Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cacería de funcionariosDecreto Mazón viviendaIlicitanos atrapadosExportaciones EEUUMazón reapareceJornada continua colegiosComité Disciplina Rafa Mir
instagramlinkedin

Opinión | El teleadicto

Antonio Sempere

Antonio Sempere

Puerto Hurraco 202

Imágenes de RTVE de los hermanos Izquierdo, condenados por el crimen de Puerto Hurraco, durante el juicio.

Imágenes de RTVE de los hermanos Izquierdo, condenados por el crimen de Puerto Hurraco, durante el juicio. / RTVE

La tragedia de Puerto Hurraco sucedida en 1990 marcó un estigma en la población extremeña donde sucedieron los hechos. El equipo de ‘Documenta’ realizó un reportaje adaptado formalmente a los nuevos tiempos, con el empleo de animación e inteligencia artificial, en donde se trató de situar al espectador en el contexto de los hechos; cuáles fueron sus antecedentes, cuáles sus consecuencias, qué ocurrió durante el juicio a los acusados, y qué resonancias provoca en la zona cuatro tres décadas y media después de lo sucedido.

Llamó especialmente la atención la presencia en el trabajo de la última entrevista realizada a Gustavo Jiménez Vara, médico forense y expresidente de la Junta de Extremadura, que siempre quiso implicarse a la hora de limpiar el nombre de su comunidad de aquello relacionado con la violencia y la truculencia. De hecho, Extremadura es la comunidad autónoma donde menor número de delitos se cometen en toda España. ‘Puerto Hurraco 202’ se tituló así porque este fue el número de casquillos que se encontraron en la zona donde tuvo lugar la matanza.

Carlos Saura llevó a la ficción estos tremendos acontecimientos que consternaron a la sociedad española y que llegaron a ser noticia internacional. La zambullida del director aragonés a esta historia sacada de la más escabrosa España profunda estuvo tamizada por su mirada y sus concesiones. Las licencias de guion quedaban claras desde pequeños detalles, como que los sucesos acaecieran mientras los paisanos de Puerto Hurraco seguían embelesados desde sus casas y en el bar del pueblo los Juegos Olímpicos de verano. En 1990 no hubo Olimpiadas. 

Lo mejor de ‘El séptimo día’ fue la banda sonora de Roque Baños, desde que la compuso indisociable a esta crónica negra. Una obra cumbre en el mundo de la música cinematográfica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
  2. La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
  3. Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
  4. Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
  5. El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
  6. Matan a tiros en Torrevieja a uno de los acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
  7. Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
  8. Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”

Salta Fest 2026 pone el foco en la inteligencia artificial dentro del sector publicitario

Salta Fest 2026 pone el foco en la inteligencia artificial dentro del sector publicitario

José Ramón López, asesor, revela cómo pagar menos en la renta: “Es la mejor herramienta para rebajar la carga fiscal”

José Ramón López, asesor, revela cómo pagar menos en la renta: “Es la mejor herramienta para rebajar la carga fiscal”

El PSOE suma a Narbona a la ofensiva por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante y alerta del “temor” a nuevas irregularidades

El PSOE suma a Narbona a la ofensiva por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante y alerta del “temor” a nuevas irregularidades

Vecinos de Alicante, hartos de un "centro de masajes" que podría esconder prostitución

Vecinos de Alicante, hartos de un "centro de masajes" que podría esconder prostitución

Vecinos de Alicante hartos por un "centro de masajes" en el que se podría estar ejerciendo la prostitución

Premios Cámara de Comercio de Alcoy 2026

Premios Cámara de Comercio de Alcoy 2026

Frasquitín: cinco generaciones cocinando la historia de Callosa

Frasquitín: cinco generaciones cocinando la historia de Callosa

Santa María: memoria viva de Elche

Santa María: memoria viva de Elche
Tracking Pixel Contents