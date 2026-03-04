La tragedia de Puerto Hurraco sucedida en 1990 marcó un estigma en la población extremeña donde sucedieron los hechos. El equipo de ‘Documenta’ realizó un reportaje adaptado formalmente a los nuevos tiempos, con el empleo de animación e inteligencia artificial, en donde se trató de situar al espectador en el contexto de los hechos; cuáles fueron sus antecedentes, cuáles sus consecuencias, qué ocurrió durante el juicio a los acusados, y qué resonancias provoca en la zona cuatro tres décadas y media después de lo sucedido.

Llamó especialmente la atención la presencia en el trabajo de la última entrevista realizada a Gustavo Jiménez Vara, médico forense y expresidente de la Junta de Extremadura, que siempre quiso implicarse a la hora de limpiar el nombre de su comunidad de aquello relacionado con la violencia y la truculencia. De hecho, Extremadura es la comunidad autónoma donde menor número de delitos se cometen en toda España. ‘Puerto Hurraco 202’ se tituló así porque este fue el número de casquillos que se encontraron en la zona donde tuvo lugar la matanza.

Carlos Saura llevó a la ficción estos tremendos acontecimientos que consternaron a la sociedad española y que llegaron a ser noticia internacional. La zambullida del director aragonés a esta historia sacada de la más escabrosa España profunda estuvo tamizada por su mirada y sus concesiones. Las licencias de guion quedaban claras desde pequeños detalles, como que los sucesos acaecieran mientras los paisanos de Puerto Hurraco seguían embelesados desde sus casas y en el bar del pueblo los Juegos Olímpicos de verano. En 1990 no hubo Olimpiadas.

Lo mejor de ‘El séptimo día’ fue la banda sonora de Roque Baños, desde que la compuso indisociable a esta crónica negra. Una obra cumbre en el mundo de la música cinematográfica.