Vuelven a prometer lo prometido, ahora para 2027, de momento

Este lunes nos visitó el nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que sustituyó a Carlos Mazón a finales de 2025, después de que éste dimitiera, más de un año después, tras su vergonzoso papel el día de la dana en 2024.

No es la primera visita del señor Pérez Llorca a Elx. Al poco de tomar posesión hizo su primera visita oficial al municipio, a mediados del pasado diciembre. En aquella ocasión, el tema destacado fue la firma del convenio para financiar los estudios del Tram. Ya saben, una de aquellas célebres promesas que, entre Mazón y Ruz, hicieron en precampaña electoral para hacer creer al electorado que, si ganaban, traerían unas inversiones de la Generalitat como nunca había conocido este municipio.

La verdad es que seguimos sin conocerlas. De aquellas tres grandes promesas, Tram, Clarisas y Ronda Sur, por no hablar de otras muchas que nos han ido haciendo, la realidad es que ninguna tiene, ni siquiera, fecha asegurada para sus inicios y, mucho menos, para su financiación. Y han pasado más de cuatro años desde que las anunciaron. Ya saben que prometer es fácil y no tanto cumplir lo prometido.

En su visita del pasado diciembre, Pérez Llorca firmó el citado convenio del Tram, por un importe de 100.000 euros para financiar los «estudios» del mismo. Recordemos que, del TRAM, se han firmado protocolos, convenios, estudios y lo que se presente, para ir justificando la tardanza en llevar adelante la promesa hecha. En todo este tiempo, aquel proyecto se ha ido transfigurando pasando de un tranvía, como el de Alicante y otras ciudades, a un sistema de autobús eléctrico moderno y con guiado óptico, tuneado de tranvía, que se anunció que supondría una inversión de la Generalitat de 195 millones de euros en Elx (anuncio que, por cierto, sirvió para que nuestro alcalde perdonara con una rapidez inusitada, a cambio de tal promesa, la deuda histórica que tenía la Generalitat con nosotros, por lo de la UMH, y que se había cuantificado en 43 millones de euros). Años después, el único compromiso financiero en este tema con Elx desde la Generalitat, es el de esa inversión de 100.000 euros. Un negocio fantástico para esta ciudad.

Ya entonces, y a preguntas de la prensa, tanto Ruz como el propio Pérez Llorca han ido dejando caer que las obras no comenzarían en este mandato, sino a partir de 2027, después de las elecciones. Un incumplimiento flagrante a esta ciudad. Lo curioso es que este pasado martes el alcalde de Torrevieja, en visita institucional a esta ciudad, anunció que apoyaba el Tram en Elx y que su municipio también espera subirse al mismo, por lo que puede suponer de integración con la Vega Baja. Parece un chiste, pero lo dijo muy serio delante de Ruz. O sea, un Tram en Elx, del que sólo hay poco más que un anuncio después de años, que no tiene financiación ni fecha de inicio ni, por supuesto, de finalización si alguna vez llega a hacerse, resulta que tiene al alcalde de Torrevieja esperando para subirse a él. Bonita ocurrencia, pero que se prepare un buen asiento para una larguísima espera si es que llega, porque el Consell, que preside el PP, el partido de ambos, tiene muy poca prisa con los temas de aquí.

También Pérez Llorca nos dijo que las obras de la Ronda Sur, otra de las promesas pendientes, podrían iniciarse en 2027. Parece esta una fecha mágica. Todo lo van dejando para entonces. Recuerda aquello de «hoy no se fía, mañana sí», y volvías mañana y te encontrabas el mismo cartel. Los compromisos con Elx no los toman en serio. Pasa igual con el antiguo edificio de Correos. Parte de las actividades, el célebre «Learning Factory» y la Escuela Municipal del Calzado, que allí podrían ir, ahora se anuncian en el polígono de Carrús y sin fecha clara de inicio que, curiosamente, también podría ser para 2027. Y, mientras tanto, el antiguo Correos allí está olvidado por todos desde mayo de 2019. Un desastre de gestión con el tema el PSOE y el PP.

Será coincidencia, pero en lo que respecta a la otra gran promesa de la pareja Ruz-Mazón, las Clarisas, hay que decir que, durante la visita a la misma, la nueva consellera anunció, a finales del pasado enero, que espera que el año de iniciar su rehabilitación sea 2027. Toda una sorpresa.

Aunque lo que sí parece ir como un cohete es la búsqueda de terrenos para la instalación de la nueva fábrica de cohetes de PLD Space. Una interesante iniciativa local necesitada de suelo industrial suficiente para posibilitar su instalación en el municipio. Se ha pensado en el Porta d’Elx y la empresa ya dispone allí de una parcela de 500.000 m2. Mucho tendrán que correr las administraciones para agilizar su disponibilidad, teniendo en cuenta experiencias recientes. En todo caso, ya anuncian su deseo de que, a principios de 2027 (fecha mágica, ya saben), se pueda empezar. Necesitarán ir a la velocidad de los cohetes para ello. Que se preparen.

Y, a todo esto, actuaciones que ellos pararon, como la mejora de la carretera de Santa Pola, no tiene fecha para retomar las obras, que las dejaron a medias. Como para fiarse de sus anuncios.

Y es que los que mandan aquí y en València, PP y Vox, en vez de cumplir con sus promesas pendientes, nos las van renovando para que no decaigan. Ahora son para 2027 y, si no, para otro año cualquiera y a ver si se les sigue votando, que ya irán sacando nuevas excusas para no cumplir lo que prometieron.