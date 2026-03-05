El Congreso avala impulsar y apoyar al sector del calzado alicantino

El Consell y el Ayuntamiento de Elche firman el acuerdo para desarrollar el "Learning factory" de calzado en las instalaciones de Inescop / Áxel Álvarez

La historia del calzado en nuestro país no se entendería sin la Comunitat Valenciana y especialmente, sin la provincia de Alicante. Por ello, los y las socialistas hemos defendido recientemente, una proposición no de ley en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso. El objetivo: dar impulso al sector del calzado y su puesta en valor como pilar competitivo de la economía en la Comunitat Valenciana. Una iniciativa apoyada por todos los grupos, excepto por el PP, que se abstuvo y por Vox, que votó en contra.

Se trata de un sector extraordinariamente importante en nuestra Comunitat, que cobró gran relevancia desde mediados del siglo XIX y que se ha consolidado en la actualidad. Dos ejemplos: Elche cuenta con más del 40 % de la producción del calzado nacional y Elda ostenta el honor de organizar la primera "Feria internacional del calzado en España".

Es una industria que engloba el diseño, la fabricación del calzado y sus componentes, la comercialización, la generación de marcas y el empleo del territorio. Es un sector muy competitivo en los mercados y mundialmente reconocido y su vocación exterior se evidencia en el peso de las empresas exportadoras en toda la industria ligada al mismo sector.

Especialización productiva

El sector del cuero y del calzado valenciano da empleo a un total de casi 20.000 personas, lo que representa el 6,7 % del empleo generado por la industria valenciana y el 50 % del conjunto del sector a nivel nacional. A esto hay que añadirles los cerca de 17.000 empleos directos e indirectos generados por el sector de los componentes del calzado.

En concreto, la fabricación de calzado se concentra en los municipios de Elche, Elda y Villena en Alicante; en Vall de Uxó en Castellón, o en la comarca de la Horta Sud en Valencia. Cada zona tiene una cierta especialización productiva como, por ejemplo, la fabricación de calzado infantil en Villena; el calzado de mujer en Elda, y una producción más variada en Elche.

Sin embargo, la evolución del empleo en este sector en nuestra tierra ha sido testigo de una serie de fluctuaciones durante el periodo entre 2015 y 2023. reflejando, tanto los desafíos inherentes a la industria con los impactos externos, como la pandemia del covid-19, y en la actualidad, con los aranceles de la administración Trump y las consecuencias del ataque de EE.UU. a Irán.

Planta de producción en una empresa de calzado. / AXEL ALVAREZ

No obstante, a partir de 2021 se observaron señales de recuperación con un aumento notable en el empleo. Y todo ello fruto de una adaptación gradual a las nuevas condiciones del mercado y a las medidas de recuperación económica puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, canalizadas a través del ICEX España, con ayudas a la exportación e inversiones, participación en ferias y eventos, asociaciones y con el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica (PERTE de la economía circular textil) en el que se incluye al sector del calzado. Un conjunto de medidas que han ofrecido y ofrecen subvenciones para impulsar la innovación, digitalización y la sostenibilidad del sector dentro del marco del Plan de Recuperación.

Este PERTE de economía circular representa una oportunidad para revitalizar el sector a través de la innovación y la adaptación a las nuevas exigencias de la economía circular y busca transformar la cadena de valor del calzado para hacerla más sostenible y competitiva.

Protección frente a la inestabilidad de los mercados

Nuestras empresas necesitan certidumbre para poder desarrollar sus estrategias de internacionalización y sabemos que la situación actual genera preocupación e inestabilidad en los mercados.

Por ello, este Gobierno ha puesto en marcha medias transversales que protegen los intereses de las empresas para que no pierdan competitividad y se ha comprometido a negociar de manera inteligente para tratar de mitigar por el impacto arancelario. Se trata de abordar retos comunes, como la digitalización, la innovación, sostenibilidad del tejido industrial, la igualdad, la competitividad a través de programas, fondos, asesoramiento técnico que benefician tanto a grandes empresas como a pymes, como el nuevo proyecto de industria y autonomía estratégica.

De igual manera, las empresas dedicadas a esta actividad pueden participar en las diferentes líneas de ayudas de política industrial del Ministerio de Turismo, a través de las convocatorias de ayuda a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera o de las ayudas a la iniciativa industria conectada 4.0.

La tradición y la experiencia

El sector del calzado y del cuero en la Comunidad Valenciana ha sido históricamente reconocido por su relevancia y competitividad en el mercado nacional e internacional.

Algunos de los factores competitivos clave del sector del calzado son la tradición y la experiencia, el diseño y creatividad, la calidad y artesanía, la flexibilidad y adaptabilidad junto a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y responsabilidad social. Pero hay que resaltar el acceso a los mercados internacionales porque la capacidad de exportar es un factor clave.

El calzado -en la imagen un stand de Futurmoda, inaugurada ayer- también está en el punto de mira. / PILAR CORTES

La combinación de estos y otros factores competitivos ha contribuido a posicionar al sector del calzado de la Comunidad Valenciana, como un referente en el ámbito nacional e internacional, manteniendo una reputación por la calidad, la creatividad y la innovación de sus productos. Todo ello junto a la reciente visita de la Reina doña Leticia a una empresa eldense de zapatos por su centenario. Un detalle que agradecemos enormemente.

Por otro lado, sobre exportaciones hay que destacar que el principal país receptor de calzado y cuero valenciano es Alemania, con casi un 14 % de nuestras exportaciones, seguido de Italia con un 12 % y Francia con un 10 %. En cuarto lugar, y como primer país no perteneciente a la Unión Europea, está Estados Unidos, que recibe casi el 10 % de las exportaciones de cuero y calzado valenciano. Nuestro Gobierno trabaja para dar certidumbre y seguridad a nuestras empresas.

Por todo ello, para los alicantinos es un orgullo cómo se reconoce el talento, la tradición y el diseño made in Spain que sale de nuestras tierras alicantinas.