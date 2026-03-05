Cultura atractiva

Todo programa en directo necesita su rodaje. A ‘Sukha’, el nuevo contenedor cultural de las tardes de La 2, le han bastado dos semanas para lograr la velocidad de crucero adecuada. Tras los titubeos iniciales, el formato se ha asentado sobre tres pilares sólidos: una entrevista, una tertulia y una sección de bienestar.

El rodaje al que aludíamos ha sentado muy bien a la pareja de presentadores, formada por Pablo G. Bautista y Susana Castañón, que funcionan como un tiro tanto a dúo como por separado. Digámoslo alto y claro desde el principio: ‘Sukha’ es el programa elegante y culto que la cadena pública necesitaba.

Con un plató precioso y un menú siempre suculento, sus cincuenta minutos se saborean como verdadero caviar televisivo. La talla de los personajes entrevistados asegura el interés cada tarde. ¡Cuánto echábamos en falta una ventana semejante en La 2! Memorables fueron las intervenciones de Sole Giménez, Sergio Peris Mencheta o Máximo Huerta.

‘Sukha’, que en sanscrito significa ‘felicidad’, es un programa que dignifica a la televisión que lo emite, y que forma, informa y entretiene al espectador mostrándole un respeto enorme, consciente de que quien está al otro de la pantalla es un ser inteligente. Recuperando el espíritu de espacios señeros como ‘Tal cual’ o ‘Peligrosamente juntas’, con los que tiene en común la pulsión por el directo, lo que le permite incluir noticias culturales de última hora que aportan un barniz de cercanía e inmediatez muy de agradecer.

La cultura no tiene por qué ser aburrida ni pedante. Felicitamos sinceramente al sobresaliente equipo de redactoras (Jessica Martín, Carolina Casado o Silvia Sánchez, entre otras) y al director que comanda la nave, Miguel Ángel Hoyos, por el esfuerzo titánico que supone emitir un programa diario de esta calidad, también en la tarde de los viernes. Larga vida a ‘Sukha’.