Orihuela y su desaparecida plaza de abastos

Todas las amas de casa iban a diario a la Plaza a proveerse de los alimentos estrictamente necesarios para ese día. No podían hacer acopio de productos por falta de sitio para su conservación, ya que, todavía no habían hecho su aparición los frigoríficos, y pocos disponían de neveras de hielo.

La Plaza de Abastos de Orihuela, como tal, tenía un recinto muy pequeño, pero los puestos proliferaban por todos los alrededores, desde el Puente de Poniente, pasando toda la calle del Río, hasta la calle López Pozas.

Haciendo una mirada retrospectiva es posible que pueda citar cerca de una treintena de comercios y puestos de venta de la época ya desaparecidos.

Dentro del gremio de frutas y verduras: Luis Guerrero. (Las Pereas). Lola «La Seva»; «La Cohea»; Carmen Girona, y «La Pijorria».

El gremio de las pescaderías: Ginesa, Lola, Enrique, «El Cagarnera», Alicia y otros.

Carnicerías: «La Saleri», Concha Riquelme («La Recovera»), «La Pavera», «Pepele», Ribes y su esposa Caridad.

Ultramarinos: «El Chermanet»; Joaquín, Pepe y Paco «El Olivero»; «Las Relucientas»; Antonino Fabregat, con su madre y su hermana Manolita...

Comestibles: Eduardo Sánchez «La Cibeles»...

Plátanos: Dolores («La Barquillera»), y las hermanas Carmen y Concepción.

Panaderías: Ismael; despachaba su esposa Encarna, (hermana pequeña del ilustre poeta y coterráneo Miguel Hernández). «La Nena del Rincón», «El Turro»...

Además, en loza y cristal se encontraban: Cánovas y Faustino Cayuelas...

Concha y Rosa («Las Mariquitas»), con su tienda de zapatos, colonias, brillantinas etc. «El Tío Rojo» con su puesto ambulante ofrecía una gran variedad de hilos, botones y artículos de costura.

«El Chique», con su puesto de dátiles frescos y «candíos». «Marieta» vendía en una pequeña mesa perejil, hierbabuena y laurel. Victoria que vendía morcillas de pícaro...

Los jóvenes oriolanos de hoy, es posible que se asombren, pero también había a la venta ranas, para el típico caldo.

Muchas anécdotas se podrían relatar sobre la Plaza de Abastos de Orihuela, las gentes que vivían allí (…). La extinguida Plaza de Abastos y sus alrededores que, junto con la Lonja de frutas y hortalizas, acaparaban por su importancia comercial la atención de toda Orihuela y la Comarca de la Vega Baja.