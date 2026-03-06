Muchos de los lectores recordarán los tiempos aquellos en los que cuando teníamos que transcribir un mensaje, una idea, o el texto que fuera, recurríamos a lo que todos teníamos en nuestros despachos, que era una simple máquina de escribir. Era un instrumento que todos lo teníamos configurado como la auténtica herramienta en la que plasmábamos nuestro trabajo diario para poder elaborar escritos del tipo que fueran, tanto para nuestras actividades laborales como personales.

Aquello sí que era un auténtico esfuerzo de transcribir palabra por palabra y letra por letra, sin más ayuda que la del esfuerzo personal de teclear con los dedos en la máquina para que tuviera la idea y el pensamiento reflejado en el papel que poníamos dentro de la máquina de escribir y que cambiábamos cuando se llegaba al final del folio.

No había más ayuda que el esfuerzo proyectado con la mano y los dedos en la herramienta que todos teníamos y que, en algunos casos, hasta podría ser eléctrica, lo que daba más agilidad a la hora de trabajar, pero sin que hubiera ninguna ayuda externa en la elaboración del trabajo que estábamos desarrollando. Y uno de los principales inconvenientes que existían era el relativo a que si nos equivocábamos había que empezar de nuevo el escrito, rompiendo lo que habíamos realizado hasta ese momento y que si ya nos encontrábamos al finalizar el folio nos suponía un tremendo enfado tener que volver a repetir todo lo que habíamos escrito.

Viene esto a cuento porque cuando ahora redactamos en el ordenador estas ideas o pensamientos en nuestro trabajo diario, o cuestiones personales, resulta muchísimo más sencillo respecto a lo que ocurría en aquellos lejanos tiempos, porque fácil ahora es borrar lo mal escrito y sustituirlo por la nueva idea que queremos plasmar sin tener que destruir el trabajo que habíamos realizado hasta ese momento en el que detectamos el error, o el cambio de sentido a la frase u orientación que queremos plasmar en el documento que estamos elaborando.

Desde luego que en muchas ocasiones todos los que hemos utilizado la famosa máquina de escribir nos hemos olvidado ya de los esfuerzos que teníamos que realizar en aquellos casos en donde teníamos que volver a empezar de nuevo. Y no solamente en el folio, porque yo recuerdo que tuve que repetir un trabajo de tesina, porque en lugar de poner las referencias doctrinales al final de cada página del texto de las 300 páginas que había escrito, lo debía haber reflejado al final, con lo cual tuve que repetir las 300 páginas de nuevo con la máquina de escribir y con enorme enfado por el tiempo invertido que debía volver a realizar por un mero detalle que ahora se resuelve fácilmente simplemente cambiando el lugar dónde debe ir la indicación en cuestión.

La tecnología nos ha cambiado la vida y nos ha hecho mucho más rápidos a la hora de realizar nuestro trabajo diario y nuestras actividades personales con el uso de los ordenadores y la posibilidad, incluso, de dictar de viva voz al ordenador para ir, posteriormente, revisando y acomodando lo escrito a lo que queríamos reflejar procedente de la idea que tenemos, por lo que ahora podemos mezclar entre la escritura y el dictado al ordenador , lo que hace más ágil el rendimiento personal y profesional de cada uno de nosotros a la hora de desarrollar las tareas profesionales y personales de cada día.

Sin embargo, es preciso recordar aquellos tiempos en donde no todo era tan fácil como ahora, y no teníamos las ayudas tecnológicas de las que ahora disponemos, no obstante lo cual, respondíamos adecuadamente en nuestro trabajo y tareas personales y lo sacábamos al día, aunque con un gran esfuerzo, e invirtiendo muchas más horas y, evidentemente, con una menor rentabilidad del tiempo con respecto a la productividad diaria. Ello, al tener unos medios materiales muy inferiores a los actualmente existentes que nos permiten ser mucho más ágiles, y tener una mayor productividad y rentabilidad en el trabajo diario.

Por eso, a todos nos ha pasado que cuando la tecnología no funciona nos quedamos totalmente parados sin saber qué hacer, esperando a que el servicio técnico puede ayudarnos para reparar el problema, o cuando nos quedamos sin internet y se produce un bloqueo en nuestro trabajo que nos deja absolutamente parados sin posibilidad alguna de poder avanzar en lo que tenemos que hacer. Antes no pasaba esto y existían otras fórmulas distintas, ya que ante ausencia de tecnología los problemas se solucionaban de otra manera.

En cualquier caso, el avance ha sido espectacular y la introducción ahora mismo de la inteligencia artificial lleva por unos derroteros que no podemos conocer a dónde nos va a llevar, pero es preciso actuar con cautela para evitar “morir de éxito”, y que no haya un día que anhelemos regresar a la máquina de escribir…