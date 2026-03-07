¿Por qué ha atacado Trump a Irán?

─No me cuadra, Pa.

─Ahí abajo, muchísimas cosas, no cuadran.

─Cierto. Pero le estoy dando vueltas a los motivos por los que Trump puede haber atacado Irán y no acabo de verlo claro.

─Bueno… Hay varios motivos, aunque bucear en el cerebro de ese personaje es complejo… Lo que sabemos es que ha atacado finalmente Irán en contra del criterio de sus principales asesores, de buena parte de sus aliados en la región y de todas las encuestas de opinión publicadas en las últimas semanas. Lo ha hecho de nuevo sin pasar por el Congreso y aprovechando el parón de los mercados en fin de semana.

─Sí. Y los analistas subrayan que Irán no es Venezuela y que Oriente Medio no es el Caribe, y tratan de ofrecer una explicación racional.

─Pero no parece estar claro el asunto. Yo, desde luego, no lo veo.

─Pues vamos a repasar las teorías que se manejan… a ver si encontramos algo de luz.

─La teoría israelita. Si hay alguien que sale ganando con el ataque de Estados Unidos a Irán es Benjamin Netanyahu, que afronta unas elecciones importantes en noviembre de este año. La destrucción del régimen iraní es el sueño húmedo de cualquier político israelí. Netanyahu podría presentar la cabeza de Alí Jamenei como la culminación de una estrategia de seguridad duradera para el estado judío, un plan que ha costado muchos sacrificios y que no siempre ha sido bien entendido, pero que ahora deja frutos tangibles. Y eso puede traducirse en muchos, muchos votos.

─Es una opción, sí…

─La teoría del cambio de régimen implica que Trump ha atacado Irán por motivos ideológicos, para acabar con una dictadura sangrienta y llevar la democracia a Irán.

─Eso no se lo cree nadie, y es contradictoria con su propia trayectoria. Trump no tiene problema alguno en relacionarse con dictaduras y regímenes represivos.

─Pero tumbar el régimen de los ayatolás sería una victoria contra un enemigo histórico de Estados Unidos, un país que lleva desde finales de los años 70 atacando los intereses americanos en el mundo. Sustituirlo por un gobierno afín sería un éxito incontestable. Y aquí encaja también el pretexto oficial, según el cual Irán estaría acelerando su programa nuclear y negándose a colaborar en su desmantelamiento.

─La teoría del imperio petrolero. Trump ha atacado en estos meses Nigeria, Venezuela e Irán, y su propósito parece claro: controlar a los grandes productores de petróleo que están en la órbita de China. Por eso algunos piensan que la operación iraní tiene como único objetivo arrebatar la autonomía petrolera al país que disputa su hegemonía mundial.

─Pero eso resulta paradójico si pensamos que EE UU es exportador neto desde hace algunos años y no necesita el crudo de otros países.

─Cierto. Pero controlar por la fuerza los suministros de China sería una carta estratégica importante. Porque además China compra cuatro veces más petróleo de Irán que de Venezuela.

─La teoría que a mí me parece más probable: Juguemos a políticos, JC. Si las encuestas te fueran mal, gobernando el país más poderoso de la Tierra, ¿no sentirías la fuerte tentación de realizar una intervención militar contra el país que tus votantes identifican con el mal?

─Quizá…

─Además se trata de un argumentario que el propio Trump ha repetido infinidad de veces a lo largo de los años, refiriéndose, eso sí, a sus rivales. Y su nivel de popularidad está actualmente por los suelos y se encuentra a nueve meses de las elecciones de mitad de mandato. Las encuestas le anuncian pérdidas incluso en distritos de tradición republicana. Y su Administración está sufriendo contratiempos: El fallo del Tribunal Supremo contra los aranceles, la marcha atrás sobre Groenlandia…

─Si Trump perdiera la mayoría de las cámaras podría verse sometido a un proceso de destitución…

─Es decir, que el bueno de Trumpi, ahogado en sus propios excesos, lo que ha hecho esta vez es dar un paso al frente, eso tan español de “sostenella y no enmendalla”, o sea, asumir mayores riesgos.

─Eso me parece a mí. Se trata de otra manera de volver al centro del tablero político, tomar la iniciativa y lograr una victoria que embellezca su presidencia.

─Aunque sea contraviniendo aquello del American First…

─Estamos hablando de Trump, JC. Y además… una guerra prolongada le permitiría muchas más cosas… Como restringir ciertos derechos, incluso prolongar su mandato…

─Sí… Es Trump…