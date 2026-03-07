Elogio del activismo ciudadano

Hace 50 años aparecieron en Alicante las asociaciones de vecinos. Un movimiento que surgió con fuerza en nuestro país en los últimos años del franquismo en barrios periféricos de clase trabajadora. Entre sus vecinos surgió la conciencia de estar sometido a una doble explotación: por un lado, como trabajadores sometidos a la falta de libertades y la represión de un régimen autoritario, y, por otro, como habitantes de barrios donde se sufre de déficits de equipamientos, de servicios, de baja calidad de vivienda….En aquellos años de la Transición, el movimiento ciudadano era más un movimiento social que reivindicativo, en la medida en que la lucha por una mejora de la calidad de vida en su barrios estaba vinculada a la esperanza de una transformación política en el país hacia la libertad y la democracia.

Los contenidos y metas de aquellos nuevos modos de acción, dio lugar al nacimiento de un nuevo espacio social situado entre el poder político y la vida personal e individual, un lugar donde somos más que individuos, más que productores o consumidores, y más que meros vecinos de un municipio. En este espacio social, tan ligado al espacio urbano, es en el que se ejercen los derechos y los deberes de la ciudadanía y de la práctica democrática.

A lo largo de los años de Ayuntamientos democráticos en Alicante, este espacio social donde los ciudadanos se reconocen como tales, ha sido un objetivo permanente del poder político para debilitarlo o controlarlo. Aunque esto se da con mayor virulencia en ayuntamientos de derechas, no es ajeno a los de izquierdas. Estas prácticas de dominación han dado como resultado un movimiento ciudadano con un cierto grado de disparidad en cuanto a su capacidad de movilización y acción.

En la actualidad, nos encontramos con una ciudad, alumna aventajada del modelo económico, social y urbanístico neoliberal, que no tiende tanto a anular el espacio social de la ciudadanía, como a apropiárselo, desposeyéndolo de los ciudadanos comprometidos con su ciudad, y ocupándolo con un vecindario clientelar. Un escenario reforzado por la extensión de nuevos valores culturales ligados a la exaltación de la libertad individual, el rechazo de lo comunitario, de la solidaridad, y de lo público.

Si nadie o nada lo remedia, nuestra ciudad va a estar sometida en los próximos años a este contexto político, social y cultural, lo que exige, a los ciudadanos comprometidos con ella, repensar nuevas estrategias y prácticas de acción, con el objetivo de construir una ciudad mejor, más justa, igualitaria y solidaria, contribuyendo a fortalecer la democracia, rescatándola de esa especie de sistema de gestión del poder en que parece haberse convertido.

Recientemente, en la Sede de la UA en Alicante, en el marco del programa “Aula de la Ciudad”, que coordinamos el profesor Jorge Olcina y el autor de este artículo, se ha abierto un espacio de debate sobre los retos a los que se enfrenta el movimiento ciudadano en Alicante y cómo actuar frente al nuevo contexto social, económico y político en la ciudad. En el primer acto se pudo constatar el interés ciudadano por estos encuentros, y la necesaria continuidad de los mismos; todo ello enmedio del malestar ciudadano ante el silencio e indiferencia municipal por la sistemática falta de respuestas a sus reivindicaciones.

Termino con una cita de Hanna Arendt, que se puede leer en la “La Condición Humana” unos de sus textos capitales: “Una vida sin acción esta literalmente muerta para el mundo, ha dejado de ser una vida humana porque ya no la vivimos. Con actos y con palabras nos insertamos y construimos un mundo humano”.