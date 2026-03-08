El 8 de marzo, ahora más que nunca: ¿Para qué? ¿Por qué?

El 8 de marzo se ha convertido en una fecha internacional en la que se habla de la situación de las mujeres en el mundo, en los países, en las localidades.

De las movilizaciones feministas, obreras y sufragistas de principios del siglo XX surgieron varios logros: la concesión del sufragio a las mujeres, que lo hacía universal, tras un período de reclamaciones y protestas que duró casi un siglo y el acceso a otros derechos que sólo poseían los varones, como la educación profesional y superior, los trabajos remunerados o el ejercicio de profesiones.

Con todo esto hecho nos hemos encontrado hoy, gracias al feminismo, ejemplificado en dos lemas que dieron la vuelta al mundo: "Votos para las mujeres", "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". Estas vindicaciones han pasado lentamente -no sin acalorados debates e insistentes exigencias feministas- a ser derechos de ciudadanía para todas en los países democráticos, lo cual desdibuja el difícil y a veces frágil proceso de consecución.

Pero, desde comienzos del siglo XXI observamos dos fenómenos que conviven en el tiempo y en el espacio, en muchos lugares de la Tierra y que parecen contradecirse: en primer lugar el avance indiscutible de nuestra presencia, voces y visibilidad en casi todos los ámbitos, aunque todavía carentes de igualdad de trato, condiciones y oportunidades.

En segundo lugar, el avance indiscutible de la violencia machista: los asesinatos, feminicidios y abusos sexuales y de poder contra nosotras, el espectáculo y la comercialización de nuestros cuerpos, el aumento vertiginoso de la pornografía y el sistema prostitucional, así como de la cultura de la violación o el muy lucrativo comercio de la explotación reproductiva denominada "vientres de alquiler" o "maternidad subrogada", los negocios imparables de las cirugías estéticas efectuadas por deseo o moda y no por necesidad y los mensajes audiovisuales en las redes, para que las mujeres más jóvenes se vendan o alquilen como si de elección libre y poderío propio se tratara. Con todos estos fenómenos, visibles o invisibles nos topamos todos los días y a todas horas y no basta con decir "me preocupa".

Si nos preocupa de veras, en el feminismo tenemos respuestas: hacer pedagogía 24h., autorizar nuestras voces, crear contenidos para contrarrestar los discursos misóginos, no colaborar y oponernos a la cosificación.

Esta será una sana herencia para nuestras jóvenes y nuestras niñas.