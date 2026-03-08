Acoso internacional. Cuando el miedo dicta la política

El acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, nunca es un fenómeno individual. Ni en el patio de un colegio, ni en una empresa, ni en la política internacional. El acosador necesita algo más que su voluntad de imponer miedo, necesita un entorno que lo permita. Sin colaboradores, sin silencios cómplices y sin instituciones que miren hacia otro lado, el acoso difícilmente prosperaría.

El perfil del acosador suele ser bastante reconocible. Se trata de individuos que utilizan la fuerza —física, psicológica, jerárquica o simbólica— como mecanismo para imponerse sobre los demás. No buscan respeto, buscan miedo. No aspiran a la legitimidad, sino a la dominación. Necesitan generar un clima de intimidación permanente que les permita ejercer una autoridad ficticia basada en la amenaza.

Pero el acosador rara vez actúa solo. Para que su estrategia funcione necesita la presencia de los denominados co-acosadores. Aquellos que participan activamente en la agresión, quienes la justifican o quienes optan por el silencio para evitar problemas. Ese silencio, no es neutralidad, es complicidad.

También las instituciones tienen una responsabilidad decisiva. Cuando no actúan para frenar el acoso, en la práctica lo refuerzan. La falta de respuesta transmite un mensaje inequívoco, quien abusa del poder puede hacerlo con impunidad.

Este mismo patrón puede observarse, con preocupante claridad, en la política internacional. Las actuaciones del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu frente a Irán y a otros países de la región responden a una lógica de presión militar y geopolítica que se sitúa al margen del derecho internacional y del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y obedece a intereses económicos y de poder. La fuerza sustituye al derecho y la intimidación se convierte en instrumento de acción política.

Se reproduce exactamente el mismo esquema que en cualquier situación de acoso. Aparecen quienes respaldan activamente al agresor, quienes colaboran de forma directa y quienes optan por la ambigüedad o el silencio para no incomodar a los poderosos. Contribuyendo a sostener la dinámica de intimidación y con ella a ser cómplices de la misma.

Además, quien se atreve a romper ese silencio suele ser inmediatamente señalado. En cualquier entorno de acoso, quien denuncia al agresor es acusado de traicionar al grupo o de crear conflictos innecesarios. En política internacional cuestionar a las grandes potencias se interpreta como deslealtad o como una ruptura inadmisible de alianzas.

En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido situar la posición de España en un terreno claro y difícil de tergiversar. Lo ha resumido en una frase sencilla pero contundente: "No a la guerra". No es una consigna retórica, sino una posición política que rechaza el recurso a la fuerza como herramienta para resolver conflictos y que reivindica la diplomacia, la negociación y el diálogo como únicas vías compatibles con la legalidad internacional.

Es, sin duda, una postura incómoda en un escenario internacional dominado por equilibrios de poder y por alianzas estratégicas. Pero precisamente por eso resulta significativa, porque coloca el respeto al derecho internacional por encima de la lógica de la fuerza.

Trump avisa en su red social que sólo parará hasta la rendición incondicional de Irán / Agencias

Frente a esa posición, el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la relación con Estados Unidos debe preservarse. El argumento se presenta bajo el retórico argumento de mantener la alineación occidental. Pero lo que subyace no es otra cosa que aceptar o justificar determinadas actuaciones para no incomodar a quien las protagoniza.

Dicho de forma clara, ante el "no a la guerra" planteado por el presidente del Gobierno, la respuesta del líder de la oposición ha sido colocarse del lado de quienes ejercen la presión, la intimidación y la amenaza. Es decir, alinearse con el acosador.

Esta diferencia de posicionamiento no es una mera discrepancia diplomática. Define dos formas de entender la política internacional y, en última instancia, la responsabilidad política ante el abuso de poder.

Una postura defiende que las normas internacionales deben respetarse, desde la lucidez moral aludida por la actriz Susan Sarandon en la Gala de los Premios Goya, aun cuando hacerlo resulte incómodo para las alianzas tradicionales. La otra prioriza la preservación de esas alianzas, aunque eso implique mirar hacia otro lado ante dichas actuaciones.

Cada cual es libre de posicionarse donde considere oportuno. Pero conviene asumir con honestidad las implicaciones de cada postura. Porque cuando se produce una situación de acoso, sea donde sea, no existen demasiadas opciones, o se rebate o se tolera.

Acabar con el acoso es una responsabilidad colectiva. Porque cada silencio, cada ambigüedad y cada gesto de complacencia refuerzan la convicción del acosador de que puede actuar sin límites.

Por eso, cuando se trata de defender la legalidad frente a la intimidación, las medias tintas no suelen ser más que otra forma de complicidad con el acosador, aunque este se presente como chico bueno o salvador.