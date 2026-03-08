Cuerpos que hablan: la violencia patriarcal nos atraviesa

Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente regulados, vigilados y moldeados por intereses externos: familiares, sociales, religiosos, mediáticos. Desde la infancia, se internaliza la idea de que la apariencia, la conducta y la sexualidad deben ajustarse a lo que la sociedad considera aceptable. Esta presión atraviesa culturas, clases sociales y continentes, tomando formas diversas, pero con un mismo objetivo: controlar y disciplinar el cuerpo femenino.

En muchas sociedades, este control no se ejerce solo a través de la violencia directa, sino también mediante mecanismos más sutiles y normalizados: la exigencia estética, la sexualización precoz, la presión sobre la maternidad, la culpabilización del deseo o la sanción social frente a la rebeldía femenina. Violencias que rara vez se nombran como tales, pero que condicionan profundamente la autonomía, la autoestima y la libertad de las mujeres.

En otros contextos, estas dinámicas adoptan formas más explícitas y extremas, como la mutilación genital femenina, el planchado de senos o la alimentación forzada. Aunque las expresiones sean distintas, el patrón es el mismo: el cuerpo de la mujer como territorio de poder ajeno. Pensar que estas violencias son exclusivamente “culturales” o ajenas a nuestras sociedades es una forma cómoda de no mirar las propias.

En todas las culturas patriarcales, los cuerpos de las mujeres han sido territorio de control, explotación y disciplina. Desde la presión estética y la cosificación cotidiana hasta las violencias más explícitas, la subordinación corporal sigue siendo un patrón universal.

La cosificación y el maltrato al cuerpo de las mujeres no es un problema aislado ni exótico. Se manifiestan también en los países occidentales a través de cirugías estéticas impuestas por cánones sociales, redes sociales que refuerzan la autoexplotación y la comparación constante, o sistemas que premian el cumplimiento de roles tradicionales de género. Lo que se presenta como libre elección suele estar profundamente condicionado por una educación y un entorno social que normalizan la subordinación y la violencia simbólica.

Desde la intervención psicosocial con mujeres migrantes, como la que se desarrolla en entidades como la Fundación Elche Acoge, se constata que muchas mujeres cargan con un conflicto silencioso entre lo que desean y lo que se espera de ellas. Acompañar estos procesos implica generar espacios donde sea posible nombrar la violencia, cuestionar mandatos aprendidos y recuperar la autonomía sobre el propio cuerpo, sin culpa ni miedo al rechazo.

El 8 de marzo nos recuerda que la violencia patriarcal no siempre deja marcas visibles, pero sí consecuencias profundas en la salud física, emocional y social de las mujeres. Combatirla exige ir más allá de las consignas: implica revisar críticamente nuestras culturas, nuestros discursos y nuestras prácticas cotidianas.

Porque mientras los cuerpos de las mujeres sigan siendo juzgados, disciplinados o utilizados como campo de batalla simbólico, la igualdad será solo una promesa. Escuchar esos cuerpos, reconocer lo que expresan y actuar en consecuencia es una responsabilidad colectiva inaplazable.