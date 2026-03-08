Independiente y comprometida

"Sorry, baby" ★★★ Directora: Eva Victor Reparto: Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Edges, Louis Cancelmi

Eva Victor hace las veces de protagonista, guionista y directora de esta opera prima que indaga en las consecuencias de una agresión sexual. Lo mejor de este debut cinematográfico es que lo hace fuera de campo, sin necesidad de mostrar nada de lo ocurrido. Basta un plano fijo de una casa en plena noche en la que de repente se apagan las luces de las ventanas para que entendamos qué ha ocurrido.

Sorry, Baby recompone a base de retazos, titulados a modo de capítulos, la vida de la protagonista. Aunque no estén narrados en orden cronológico se entienden perfectamente. Porque todos apuntalan la idea del trauma que marca la existencia de una mujer, y su capacidad de supervivencia para superarlo.

En este sentido, merece capítulo aparte la importancia que en la película se concede a la amistad, representada en el personaje que interpreta Naomi Ackie. La historia de Sorry, baby arranca precisamente con una secuencia en la que asistimos a la relevancia de estos vínculos amistosos; hasta qué punto quien tiene un amigo (en este caso una amiga) cuenta con un seguro de vida.

Eva Victor construye un retrato íntimo y contenido sobre la fragilidad, la memoria y la resiliencia, por el que se hizo acreedora del premio a la mejor actriz en la Seminci de Valladolid. Demostrando cómo el cine independiente, que en algunos casos da gato por liebre, en otros como este transita en unos registros que rezuman humanidad y emoción. Sin artificios.