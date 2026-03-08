La película sobre "La Festa"

Los ilicitanos son conscientes de que poseen un tesoro, el Misteri, el auto sacramental con más antigüedad que se conserva en nuestro país. Pero no son conscientes de que el verdadero tesoro que lo hace tan valioso es el capital humano que generación tras generación lo ha hecho posible. De eso va "La Festa", el documental que han codirigido Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Mas, y que el destino quiso que se proyectase por vez primera en Alicante en el salón de actos del Colegio de Arquitectos. Muy cerca, lo que son las cosas, del Portal de Elche.

Alguien podría pensar que la aportación del documental consiste en desvelar cómo es la tramoya del espectáculo. Invitando al espectador a que vea lo que no se ve. Siendo cierta, esta justificación queda demasiado corta. Porque "La Festa" trata de compendiar un conjunto de sensaciones inasibles. Esas que se viven cada mes de agosto en la basílica ilicitana. Como muy bien explicó Pablo Mas tras la proyección, en el Misteri faltan ojos para apreciar tanto detalle. La representación no sólo se puede seguir en horizontal y en vertical, sino que el público forma parte viva de la experiencia. El Misteri es una monja haciendo un selfie; un padre emocionándose recordando a su padre ausente, al tiempo que muestra a su hijo en brazos ese ritual para que algún día, cuando él ya no esté, ese hijo sienta en lo más íntimo de su ser que desde que era muy pequeño fueron sus mayores los que le inculcaron esa tradición.

En Elche, como en tantos lugares, la celebración de la muerte se convierte en Festa. Por eso la canción de Serrat que rubrica el trabajo es tan atinada. "Fiesta" cierra de manera emocionante un trabajo redondo.