Socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

No dejaremos que el pasado avance. No queremos ser princesas, no queremos un feminismo ligado a la sumisión, no queremos la vuelta de la mujer a la órbita doméstica y no queremos la dependencia económica del hombre.

La igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente a nivel mundial, sigue siendo horizonte en vez de presente y aunque hayamos dado pasos de gigante en algunos rincones del planeta, aún queda mucho trabajo por hacer en otros lugares.

La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y vivir en libertad.

Sabemos que la protección de los derechos de la mujer sigue siendo un reto pendiente a escala global y esto se evidencia en el contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres, por el retroceso de derechos en algunos países y por el impacto, especialmente grave que la guerra sigue teniendo sobre las mujeres y las niñas.

La situación por ejemplo en Afganistán es uno de los ejemplos más alarmantes. O la guerra de Ucrania tras las invasión rusa, así como el genocidio ocurrido contra el pueblo de Palestina o el reciente conflicto armado en Irán, nos abren los ojos a la realidad y nos pone de manifiesto como estos conflictos agravan de manera extraordinaria las condiciones de vida de las mujeres y las niñas agudizando las desigualdades en estos países.

No vamos a permitir que el pasado avance porque no dejaremos que la ultraderecha nos envuelva en los roles de género tradicionales. Detrás de lo que parece una moda hay un proyecto ideológico, surgido del ecosistema de la ultraderecha que idealiza la mujer sumisa y que ensalza la autoridad masculina.

Vamos a proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia digital. Vamos a seguir avanzando hacia una democracia libre de violencias y seguiremos luchando por la igualdad real y efectiva.

Seguimos luchando por los derechos conseguidos durante décadas y el Gobierno de España reafirma la fuerte convicción con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía.

El Gobierno de España está firmemente convencido y alineado en el desarrollo de política feministas, y así lo llevamos haciendo desde los últimos años.

Trabajamos de manera transversal para que todas las políticas ministeriales contribuyan a este objetivo: “La revalorización de las pensiones” ha contribuido a mejorar la protección económica de millones de mujeres, sobre todo de las más vulnerables, “la reforma laboral”, ha favorecido la reducción de la temporalidad promoviendo vidas laborales más estables. También el “incremento sostenido del salario mínimo” interprofesional ha tenido un impacto muy positivo en sectores feminizados.

Los planes de igualdad, la transparencia retributiva, la corresponsabilidad, la ampliación de los permisos iguales por nacimiento… todas estas políticas están contribuyendo a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

También se han reforzado las actuaciones de la inspección de trabajo frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Un avance importantísimo para garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los ámbitos tanto de representación política, institucional y económica ha sido la Ley Orgánica, 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres para garantizar que las mujeres accedan a los espacios de decisión que les corresponden por mérito y capacidad.

También a través de la legislación aprobada recientemente en el ámbito de la ciencia se ha avanzado en la integración del principio de igualdad de género. Con la nueva regulación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se han incorporado medidas orientadas a atraer el talento femenino hacia la investigación y la innovación, especialmente las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a retenerlo y favorecer el desarrollo profesional de las investigadoras, para que no se vean obligadas a abandonar su carrera científica.

Se han fortalecido los instrumentos institucionales contra la violencia de género gracias al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, al anteproyecto de ley orgánica, de medidas en materia de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de niños, niños y adolescentes en el entorno digital con la intencionalidad de prevenir y proteger frente a nuevas formas de violencia. También hay que destacar la especialización de los órganos judiciales, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia en la respuesta institucional.

Todas estas políticas están teniendo efecto visible, somos un referente a nivel nacional e internacional. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino con más de 10 millones de mujeres ocupadas, situándose la brecha salarial de género en el 15,7 %, el valor más bajo de la serie histórica.

También la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de cinco puntos desde 2018, situándose en 2023, en el 4,9.

Estamos en la senda correcta, pero debemos insistir y persistir que las desigualdades nos exigen mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

La violencia de género es una de las expresiones más extremas de la desigualdad, cada año, decenas de miles de mujeres y niñas son asesinadas por violencia machista, por sus parejas u otros familiares, y millones sufren violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Ante esta realidad la lucha por la igualdad de género sigue siendo más urgente que nunca. El feminismo como movimiento que busca la justicia, la equidad y la dignidad para todas las personas es esencial para transformar una sociedad que aún perpetúa profundas desigualdades.

Es necesario y obligado avanzar en corresponsabilidad y estabilidad laboral, así como avanzar en un sistema público de cuidados. No podemos aceptar que los cuidados sigan penalizando la trayectoria profesional de las mujeres.

Estamos en el buen camino y no vamos a permitir que la ofensiva ideológica de la derecha contra las leyes de violencia género e igualdad aprobadas en España, sean utilizadas por la falsa retórica que niega la violencia de género, un mensaje al que se está sumando el Partido Popular, porque esta ideología antifeminista busca revertir los avances en derechos conseguidos durante todos estos años.

Ninguna sociedad puede considerarse totalmente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia es una condición necesaria para el progreso colectivo y para la fortaleza de nuestra convivencia.

“Queremos un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes” .