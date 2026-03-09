A Almudena Ariza le apasiona el periodismo. Además de haberlo demostrado sobradamente, lo confesó en el estimulante Al cielo con ella, donde habló con Henar Álvarez de su faceta más personal.

Durante años Almudena ejerció de presentadora de los Telediarios, pero lo que realmente le pedía el cuerpo era ser corresponsal. Vaya si lo consiguió. Ha recorrido medio mundo y continúa el viaje. Todo ello habiendo formado una familia y siendo madre. Cuando su hija leyó el discurso de agradecimiento por el premio Iris que muy justamente le concedieron, le quedaron despejadas las dudas acerca de su compromiso como progenitora.

Durante la penúltima etapa de su carrera estuvo cubriendo la invasión (se niega a denominarla guerra) de Israel a Palestina. De ahí salió un videopodcast sobresaliente, Vivir y Morir en Gaza, que narra la vida cotidiana en medio de la tragedia.

En la actualidad reside en Colombia, desde donde además cubre otros cuatro países latinos, incluida Venezuela. Henar formuló la pregunta clave: ¿se llega a sentir de algún lugar una persona tan nómada? Almudena Ariza se explicó con claridad. Lo que a ella le interesan son las personas. Porque todos tenemos una intrahistoria de la que un buen periodista puede extraer las mejores crónicas. Afronta como un reto cada nuevo paisaje y paisanaje. Cuando después de varios años ha construido vínculos amistosos, encontrado sus lugares preferidos para correr y practicar deporte, incluso logrado dominar un idioma, ha debido abandonar el destino para comenzar de cero. Pero lejos de suponerle una carga, lo vive como un regalo. El de vivir muchas vidas. Vivir para contarlo. Con honestidad y entrega. Es un privilegio que ella ha sabido afrontar con profesionalidad y sin un ápice de sensacionalismo. Gracias, Almudena, por tanto.