La legislación, raíz del problema

Puntos ciegos en la asignación de la vivienda protegida: por dónde se cuela quien no debería. Así rezaba el titular del artículo que publicamos este pasado domingo en INFORMACIÓN, descubriendo las llaves de las puertas traseras que se utilizan para adaptarse a las exigencias de una legislación que, tal y como acredita el caso de la urbanización Les Naus, deja resquicios legales para que puedan colarse inquilinos que chocan con la finalidad de estas promociones en suelo público.

De hecho, las informaciones que hemos ido publicando desde que el pasado 29 de enero arrancáramos con la portada que destapaba el escándalo, han incidido en ese sentido. Por nuestras páginas han desfilado casos que, amén de haber tenido acceso a información privilegiada, han acomodado su perfil para convertirse en nuevos propietarios.

Sin ir más lejos, se han dado casos de empresarios cuyos ingresos, a través de sociedades, sobrepasan ampliamente el tope salarial que refleja la norma, pero su condición laboral como asalariado sí aportaba sobre el papel lo que se le demandaba.

También han desfilado casos de matrimonios que comparten la propiedad de otra vivienda, es decir, que no la poseen con pleno dominio, circunstancia que abre la vía legal para que pueden optar a otra.

En torno a ese requisito que gira sobre la unidad familiar nos hemos topado con una curiosa alta densidad de parejas separadas o no registradas como tal pese a evidentes pruebas de convivencia, cuyos ingresos conjuntos, de ser reconocidos, hubieran dificultado acceder al codiciado apartamento.

Casos, todos estos, que se suman a otros que han elevado el nivel de indignación al ser usados como segunda residencia o destinados al alquiler sin el pertinente permiso.

De todo ello se deduce de manera clara que hay que cambiar la legislación para acceder a este tipo de vivienda. De no hacerlo, siempre se asomará quien no lo merezca a costa de otros más necesitados que sí merecen estar dentro.