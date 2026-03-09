El pasado domingo, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. El título de este artículo proviene de una canción de Yamie Safdie, cantautora argentina de esta nueva generación nacida en las redes. Ella es una de las protagonistas de algunas de las canciones en español más escuchadas y relevantes de los últimos tiempos, junto al archiconocido cantante colombiano Camilo, con quien interpreta Querida yo, tema que da título también a este artículo.

Me parece un feminismo muy actual, que habla de los problemas de esta sociedad donde la imagen parece ser lo importante y no el cuidado interno de cada persona, que es el que realmente nos permite crecer y el que no envejece con los años. Por eso la canción Querida yo habla de todo lo que ha superado en su vida mirándose al espejo, hablando con su niña interior de lo vivido y de lo superado, a pesar de las situaciones complejas en las que a veces nos pone la vida simplemente por ser mujer.

Tiene otra canción que se llama Odio odiarme, donde, con toda la sinceridad de la que es capaz, habla de aquellas cosas de sí misma que no le gustan en todos los aspectos y de cómo le gustaría mejorarlas. En una sociedad que cada vez más parece vivir de la apariencia y no de las realidades que aquejan a una sociedad cada vez más deshumanizada, especialmente para quienes somos vulnerables desde una doble o triple discriminación.

Por ello agradezco tanto a esta cantautora que se atreva a hablar de esa realidad tan presente y tan invisible al mismo tiempo: la exigencia de perfección y de individualidad en un mundo que, más que nunca, necesita sororidad, humanidad y solidaridad.

Su última canción, Estoy aprendiendo, habla del autocuidado tan necesario en estos tiempos y del que tanto se habla, pero que tan poco se pone en práctica. Creo que en este momento no hay canción que me defina mejor. Estoy aprendiendo a cuidarme más, a apartarme de las cosas que me hacen mal. Estoy aprendiendo a descansar y a darle a todo su momento y su lugar.

Un nuevo estilo de música y de composición que viene a recordarnos la importancia de la humanidad de cada una de nosotras para lograr seguir avanzando como sociedad. Gracias, Yamie.

Esas palabras me sirven hoy para terminar este artículo diciendo que me siento muy orgullosa de mantener, a pesar de todas mis dificultades, el espíritu de seguir trabajando por esta sociedad que parece no recordar que la unión hace la fuerza y que las personas más vulnerables seguimos aquí.

CÓRDOBA, 08/03/2026.- Miles personas recorren las calles de la ciudad con motivo de la manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer, este domingo en Córdoba. EFE/Salas / Salas / EFE

Por esta razón, una persona como yo, bastante alejada del mundo monárquico, agradece a Su Majestad la Reina Letizia que la semana pasada otorgara, de su propia mano, el premio a la Fundación Teresa Navarro por la labor que quien lleva su nombre hizo en pro de las Enfermedades Raras, en su gala anual celebrada en Castellón.

A pesar de ser secretaria y patrona fundadora, no pude estar allí por razones que todos conocéis. Pero de corazón sí lo estuve. Y quiero aprovechar para deciros que ese trabajo que ella comenzó, y por el que tanto respeto le tenía Su Majestad —según sus propias palabras, porque trabajaba mucho en favor de las Enfermedades Raras— seguirá su camino a través de su fundación.

Me lo dijo a mí, querida yo, que sigo aprendiendo de tu legado y de que la unión hace la fuerza, como la de todas las mujeres alrededor del mundo.

Gracias a personas como Teresa por haber existido y por demostrarnos que todas cabemos, que todas somos necesarias y que queda mucho trabajo por hacer.

Querida yo, querida tú, queridas nosotras.