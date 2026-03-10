Siguen existiendo las cuestiones presupuestarias de la censura económica y la desaprobación artística por falta de sintonía con las correspondientes autoridades, además de la autocensura para no quedar fuera de juego. La regresión cobra fuerza y puede ir a peor con el aplauso de la ciudadanía. Malos tiempos para la lírica. Y también funciona la metedura de pata en directo, en plena actuación teatral, como ha ocurrido recientemente en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), en uno de los actos de la Semana de la Mujer con financiación del Ministerio de Igualdad.

Podría haber sido parte de una obra de teatro con sentido crítico. Pero no. El hecho fue real por muy inverosímil que parezca. La edil del asunto sube al escenario y anuncia que la representación de «Ser mujer» se suspende como consecuencia de una «falta de respeto» al espectador. Que protesta contra la concejala del impopular Partido Popular. Esta señora fue miembro de Vox y montó el número en plan Tejero. Ha dimitido. Un texto puede tener falta de enjundia o caer en la frivolidad. Lo que no se puede hacer es lo que ha pasado. El monólogo feminista está escrito y dirigido por Xavi Navarro y lo interpreta Susana Pastor, de la compañía valenciana Xana Teatre. Lleva unos cuatro años haciéndose y esto no les había ocurrido nunca.

El PP rasga sus vestiduras y lamenta los perjuicios. Anuncia el respeto absoluto a la programación y a las artes escénicas, y la obra se reprogramará en favor de la defensa de la libertad en cualquier circunstancia, no sin antes ser atacada la supuesta hipocresía de la izquierda sobre el feminismo. Un ataque al teatro comprometido de la compañía.

La función plantea cómo ser mujer, llegar a los 40 y no morir en el intento. ¿El matrimonio es una trampa? ¿Es buena idea tener un hijo? ¿El sexo en una relación estable tiene estabilidad? Todo eso a propósito del celebrado 8M con esa búsqueda de hermandad y solidaridad entre mujeres para apoyarse mutuamente y combatir la discriminación de género. Intereses compartidos, el empoderamiento y el bienestar colectivo en el ámbito del auge antifeminista y del autoritarismo global. Acosos de diversa especie, violencia sexual… El pontífice León XIV da fe de ello.

Lo de Collado Villalba no es un simple hecho, sino que forma parte de una serie de incidentes detectados hace tiempo. En julio de 2023 se constituyó la Plataforma de Artes Libres para denunciar el retorno de la censura y los vetos ideológicos tras ciertas cancelaciones de espectáculos. Los pactos de gobierno entre PP y Vox, después de las elecciones municipales y autonómicas de entonces, dieron lugar a estas actitudes.

Recuérdese al extorero ultraderechista Vicente Barrera durante su etapa como vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte (junio 2023-julio 2024), siendo presidente Mazón, posterior experto de la dana. Barrera fue objeto de diversas acusaciones de censura por su cultura blanca y la eliminación de ayudas a determinadas entidades. El asunto de El Ventorro ha sufrido también el veto en una de las parodias irreverentes del alcoyano Xavi Castillo, quien se ha visto afectado en más actuaciones satíricas, lo que demuestra el control político sobre el humor. Recuerdo su colaboración hace años en Alicante a Escena con Pedro Romero como concejal de Cultura (desde 1995 hasta 2007), quien sacó los pies del tiesto, frente al público, cuando protestó por una caricatura en relación con el papa Juan Pablo II.

Vicente Barrera, en un mitin. / MORELL/EFE

Los casos de vulneraciones del derecho a la libertad de expresión en España han sido numerosos. Raperos, periodistas, artistas, titiriteros o actores. Delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos con penas de prisión que podrían haberse ahorrado.

Organismos públicos o privados y asociaciones culturales fueron certificando el retorno de la censura. Los censores mayores del reino han ido mostrando, cínicamente, su apoyo al sector cultural y rechazando las intromisiones políticas en este sentido. Sin embargo, las dos derechas son responsables de neutralizar temas como el papel de la mujer, la homosexualidad, las insinuaciones sexuales, los trastornos alimentarios… Todavía resuenan los ecos del coreógrafo Nacho Duato, que en septiembre de 2025 denunció una campaña de censura y cancelaciones de sus espectáculos, atribuyéndolas a sus críticas dirigidas a Díaz Ayuso y al PP. Una mordaza por incomodar a algunos.

Feijóo dijo el 8M que «el machismo es tan estructural en el sanchismo como la corrupción». Así son el descaro y la sandez del líder de la derecha extrema. Un partido con 30 escándalos aún pendientes de juicio. Presuntamente, amaño de adjudicaciones públicas, cobro de sobornos, tráfico de influencias, planes urbanísticos ilegales, financiación irregular o uso de fondos reservados para operaciones parapoliciales.

Decíamos que la regresión cobra fuerza y puede ir a peor con el aplauso de la ciudadanía. En la novela «Fahrenheit 451» (1953), un relato distópico de Ray Bradbury, reinan la censura, el conformismo y la ignorancia. ¿Les suena de algo? Albert Camus escribió: «La libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa». Malos tiempos.