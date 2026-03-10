Genio y figura, Loles León volvió a la televisión por sus fueros. Las noches del domingo tienen nombre de mujer. Desde ahora ‘Zero dramas’ forma dupla con ‘Al cielo con ella’. Lo que obliga a desplazar ‘Versión española’ con su película y su coloquio a los sábados.

El nuevo programa de Loles León se compone de una tertulia y un consultorio sexológico. En la primera entrega estuvieron Alba Carrillo, Marina Rivers, Petra Martínez y Santiago Segura. Hablaron de temas tan socorridos como las operaciones de estética o la maternidad, dejando para la sección de sexología la cuestión de la menopausia.

‘Zero dramas’, como su nombre indica, huye de cualquier tipo de solemnidad. El ritmo no decae. Loles León juega a dos bandas. Por una parte, atiende a sus cuatros invitados en la mesa de tertulia y por otra se acerca a la grada del público donde están preparados para aportar sus testimonios especialistas o personajes peculiares. La fórmula no es nueva, pero resulta eficaz.

A estas alturas de su vida Loles León tiene tablas para afrontar lo que le echen. En marzo de 1991, también en La 2, estrenó ‘Estrés es tres’, copresentado junto a sus amigas Rossy de Palma y Bibiana Fernández. Un espacio que tuvo su anécdota, puesto que en sus primeras entregas incluyó el estreno de los capítulos iniciales de la serie ‘Los Simpson’, que por considerarse para adultos debutó en nuestro país pasadas las once de la noche. Enseguida los programadores decidieron ‘independizar’ la serie de animación del programa del trío de artistas, y cada cual comenzó a volar en solitario.

‘Zero dramas’ es un talk show ligero y festivo, que junto a ‘Imprescindibles’ y ‘Al cielo con ella’ conforma una oferta muy digna de producción propia para la noche de los domingos.