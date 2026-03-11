El escritor David Uclés interviene tras ganar el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas' durante la ceremonia del 82º Premio Nadal de novela y el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán, en el Hotel Palace, a 6 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Premio Nadal de novela y el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán, se fallan en la noche de Reyes, dotados con 30.000 euros el primero y 10.000 euros el segundo. 06 ENERO 2026 Lorena Sopêna / Europa Press 06/01/2026. David Uclés;Lorena Sopêna / Lorena Sopêna / Europa Press

David Uclés me recuerda mucho a Salvador Sobral. Creo que podrían ser muy buenos amigos porque están en la misma onda. Además del enorme parecido físico les une la enfermedad coronaria que ambos han padecido desde muy jóvenes. Uclés sufre una arritmia que ha evolucionado a una fibrilación violenta, lo que lo llevó a pausar sus actividades para someterse a una intervención cardíaca, del mismo modo que Sobral, que tuvo que realizar una larga pausa profesional para afrontar su operación.

Hay quienes piensan que el autor de ‘La península de las casas vacías’ está sobreexpuesto en los medios. Es lógico que, como ganador del Premio Nadal, David Uclés esté viviendo una etapa de promoción que le obliga a atender entrevistas y a participar en distintos foros. Fue la ausencia en uno de estos encuentros, en los que debía hablar en torno a la guerra civil acompañado de una serie de contertulios con los que se negó a sentarse, la que provocó una polémica de la que él se declara al margen.

En ‘Página 2’ habló con Óscar González sobre ‘La ciudad de las luces muertas’, una obra dedicada a Barcelona en la que se ha empleado a fondo durante los últimos años, y que definió como una fábula en torno a la oscuridad que nos aflige. La inmersión cultural en la Ciudad Condal se realiza a través de muchísimas personalidades que la habitaron, entre las que destacó a Carmen Laforet, Mercé Rodoreda y Monserrat Roig.

Lo mejor es que el David Uclés persona no ha sido devorado en absoluto por el David Uclés personaje. Aunque podría liarse la manta a la cabeza y continuar con la pose que muchos le adivinan, él promete que no va a cambiar. Pronto marchará a pasar una larga temporada en Praga. En el anonimato. Lejos de polémicas. Le espera un futuro brillante.