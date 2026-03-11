Josefina Pascual Devesa, una farmacéutica alicantina en el Instituto Pasteur

En las primeras décadas del siglo XX, algunas mujeres comenzaron a acceder a la formación universitaria. Josefina Pascual nació en Alicante el 15 de febrero de 1899. Su padre, Salvador, poseía una farmacia y tenía tres hermanos: Ángel, Ana y Andrés. Los varones estudiaron Medicina y Ana cursó Magisterio. Josefina creció en un ambiente familiar progresista: sus hermanos y su círculo de amistades la hicieron partícipe de sus ideas avanzadas. Al morir su madre, en 1915, se replanteó su futuro y decidió seguir estudiando. Hizo el examen de ingreso en el Instituto de Alicante y cursó el Bachillerato entre 1915 y 1919.

En septiembre de este último año superó los exámenes del curso preparatorio para la Facultad de Farmacia y se matriculó en la de Madrid, hospedándose en la conocida y prestigiosa Residencia de Estudiantes, sección de señoritas, de la calle Fortuny. Josefina obtuvo matrícula de honor en todas las materias, lo que le procuraba matrículas gratuitas, contribuyendo con su esfuerzo a paliar la carga económica que representaba estudiar en Madrid. Superadas todas las asignaturas (1919-1923), consiguió el Premio Extraordinario de la Licenciatura (1923).

Josefina se benefició del ambiente que reinaba en el Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes, dirigido por María de Maeztu, que pretendía la modernización de la educación de las mujeres. Vinculado a la Junta de Ampliación de Estudios, se convirtió en un centro forjador de las elites intelectuales y sociales femeninas, gracias al grupo ideológico en que se apoyaba y a los aires de progreso con los que se convivía.

Durante el curso 1923-1924, aprobó con matrícula de honor las asignaturas del doctorado. Además de estudiar, ayudaba a su padre en la farmacia y regentó durante un tiempo otra oficina en Benisa. Para atender esos cometidos, consiguió el permiso de conducir, siendo posiblemente la primera mujer que lo obtuvo en Alicante.

En noviembre de 1924, solicitó al decano de la Facultad de Farmacia una de las dos pensiones que se ofrecían para elaborar la tesis doctoral en el extranjero, optando por el Instituto Pasteur de París, donde trabajaría con el bacteriólogo e inmunólogo Albert Calmette sobre las vacunas contra la tuberculosis. Con un expediente académico extraordinario, consiguió ser pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios y, en mayo de 1925, se desplazó a París. Trabajaba y reunía datos entre Alicante y Madrid, y viajaba a París cuando era necesario. Además, participaba de la vida social y cultural de Alicante. En 1925, a partir de la creación del Instituto Municipal de Puericultura, en el que estaba implicado su hermano Ángel, colaboró gratuita y voluntariamente en la sección de análisis y preparación del suministro de leche. Fue la primera mujer que ocupó la tribuna en el Ateneo para hablar de temas científicos (1926) y ocupó una vocalía de su junta directiva.

Josefina Pascual Devesa es la sexta por la derecha de los alumnos (sentados) del curso de microbiologia del instituto Pasteur / Mercedes Pascual Artiaga

Su padre, Salvador Pascual Cabot, le traspasó la farmacia en 1927. Un año después, leyó su memoria doctoral titulada: «Reacciones del epitelio pulmonar de cavias y conejos con el aceite gomenolado, el carmín, la tinta china y el B. Koch en relación con los procesos de fagocitosis e inmunidad», calificada con sobresaliente. Fue la novena mujer de España doctorada en Farmacia y, probablemente, la primera en obtener un doctorado internacional en una institución tan prestigiosa como el Instituto Pasteur.

En 1929, contrajo matrimonio con Juan Pascual-Leone Forner, médico pediatra y fundador de «La Gota de Leche» de Valencia, trasladándose a esta ciudad, donde instaló un laboratorio de análisis para contribuir a la economía familiar. En 1930 nació su hija mayor, Ana María, y en 1933 tuvo a los trillizos Juan, Álvaro y Elena.

El Instituto Pasteur pudo ser la institución impulsora de la carrera científica internacional de Josefina; de hecho, recibió ofertas de trabajo para desarrollar proyectos de investigación en Canadá. Sin embargo, optó por centrarse en su laboratorio de análisis, en atender la farmacia y en educar a sus cuatro hijos, que alcanzaron un alto nivel de formación y son personalidades destacadas en el campo de la investigación, la ciencia y la educación. Trabajó incesantemente como farmacéutica y analista hasta dos años antes de su fallecimiento en Alicante (1978), a donde regresó tras la muerte de su marido y la emancipación de sus hijos.

Josefina Pascual Devesa representa a las mujeres de clase media que vivieron el cambio de siglo, mujeres con una vocación modernizadora a las que un contexto familiar y social abierto, culto y progresista supo dar respuesta. Deben resaltarse su contribución a la disciplina de Farmacia y el camino abierto a otras mujeres, a través de su participación activa en el mundo científico y profesional. Su formación académica y su trayectoria científica fueron brillantes y excepcionales.