Los "ofendidotes"

Abascal no quiere hablar de la vuelta del rey Juan Carlos. Desvía la atención de los problemas reales de los españoles que se los cuentan a él personalmente cuando recorre las plazas de España. A esos españoles solo les preocupa el campo, la seguridad, es decir, los inmigrantes, la mentira del cambio climático y la subordinación a Europa. A esos españoles que le aclaman a él en las plazas y no a los líderes autonómicos de Vox, cuyo nombre no recuerda ni el propio Abascal, no les preocupa la rebelión de Ortega Smith, ese ombligo de Vox del que Abascal no habla porque no va a perder ni un minuto en ello, tampoco lo que ha ocurrido en Murcia, ni las purgas en la capital, ni que de la cúpula de fundadores de aquel partido solo quede él.

Santiago Abascal no responde a Sánchez cuando le habla en el Congreso y hace gala de ello, como si el desprecio y la mala educación le fortalecieran. El líder pasea con el pecho cada vez más hinchado y las chaquetas más apretadas y conversa con cordialidad con Feijóo, pero al día siguiente se hace el «ofendidote», porque a quién se le ocurre establecer un acuerdo marco para negociar un pacto de coalición o de lo que sea que él entienda que es negociar para formar gobierno, cuando ha sido omnipresente en las campañas autonómicas y no se mueve una coma sin que lo diga él o sus nuevos asesores, que al decir de los que abandonaron la formación, ni siquiera pertenecen al partido, pero tienen abducido al jefe.

A esta impertinente le dan ternura y pena grande los dirigentes autonómicos del PP obligados a negociar con esos «ofendidotes» perpetuos, quejicas constantes, insatisfechos como la gata Flora, que quedan y desquedan y ¡es que no puede ser con las filtraciones! y ¡es que se han creído que somos unos salvajes! y ¡es que nos tratan con muy poco respeto!

Ojalá la buena gente que les vota comprenda al fin que el cabreo constante está muy bien como desahogo, pero que ese cabreo se traduzca en bloqueo, inmovilismo e inacción tal vez no es lo que ellos esperaban. O tal vez confunda una sus deseos con la realidad.