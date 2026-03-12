Las noticias de TVE

Siempre he defendido a los servicios informativos de la televisión pública. En las verdes y en las maduras. En la actualidad están levantando cabeza en la batalla que se libra a diario con las audiencias, y aunque el liderazgo continúe ostentándolo Antena 3, cada vez son más amplios los sectores de población que comienzan a reconocer el esfuerzo realizado por los profesionales que ‘fabrican’ los Telediarios para pergeñar unos noticiarios modélicos. Las cifras cosechadas el mes de octubre señalan la tendencia al alza. Del mismo modo que también ‘Informe semanal’, ahora presentado por Lourdes Maldonado, ha logrado su récord de espectadores desde que su duración es de media hora.

Vivimos en la era de la información en tiempo real. Hace tiempos que nos sumimos en ella. Recordemos cómo el lema de CNN+ en español era ‘está pasando; lo estás viendo’. Pero en la actualidad los informativos de TVE cuentan con reflejos suficientes para reaccionar con rapidez ante la inmediatez de la noticia, y los programadores de la casa han sabido poner en práctica el hábito de centrarse en la actualidad cuando ésta manda. Suprimiendo los programas que se presenten. En lo que va de año hemos podido comprobarlo en dos ocasiones muy especiales, tanto en la intervención de Estados Unidos en Venezuela como en las acciones emprendidas contra Irán. Años pasados solamente era La Sexta la que se encargaba de convocar especiales en ‘prime time’ cuando se daban este tipo de circunstancias. TVE, erróneamente, dejaba que fuese el Canal 24 Horas quien se ocupase de ellos.

Por suerte, la línea editorial ha cambiado, y ante cualquier acontecimiento los informativos de la pública se vuelcan, suprimiendo la programación convencional. Los espectadores, muy agradecidos, están respondiendo muy positivamente a este modo de hacer.