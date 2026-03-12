Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Tribuna

Jesús Moncho

Robin Hood

Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"

Javier Vendrell Camacho

Miren, quan, en l’assalt i conquesta d’una ciutat hispànica, la ciutat de Jaén, pas i via cap a les valls del sud en l’època mitgeval, els cristians no es posaven d’acord a l’hora d’elegir patró o sant advocador. Al remat, entre sant Jordi (proposat pels aragonesos/catalans) i Sant Jaume (proposat pels castellans), van eixir pel camí del mig, elegint sant Miquel (comandant dels exèrcits de Déu), patró de ciutat, hui oblidat; hui la patrona de Jaén és la «Virgen de la Capilla». Prèviament, quan, a finals del segle XI els cristians occidentals volien incrementar el comerç amb Orient, interferit pels turcs i musulmans, es crearen les Croades Santes per deslliurar els Llocs Sants, amb la justificació que «Déu ho vol», els cavallers s’identificaren amb sant Jordi i la seua creu roja, com a sant protector, guerrer, i triomfant, sant que els croats van portar cap ací, patró, entre d’altres, d’Alglatrerra, d’Alcoi, o de la Corona d’Aragó...

Sempre ha d’haver un referent triomfador, si més no, aglutinador de gents, desfetedor de por i temors, oposat a l’establishment o a la realitat pura i dura, i que representa un grup, un moviment, o un poble... Així ho veiem en la Història. Així s’ha esdevingut sempre.

Hui, dies difícils, s’ha trencat l’ordre internacional. Ara preval la llei del més fort; així ho vol i dicta el més fort de tots, Donald Trump. En realitat, ja venia fent-se així, quan Rússia i Israel venien fent el que els donava la gana; i, en avalar Donald Trump les barbaritats de Putin en Ucraïna, estava anunciant a tothom que anava a fer-se així en tot el món, es faria el que a ell, Donald Trump, li rotara. Quedem i estem a l’albur d’un destí, que regeixen altres. Necessitem d’algú, un ser especial, que ens en deslliure.

I aquí apareix Pedro Sánchez, Perro Sànchez segons alguns. Aquí apareix, sense capa ni espasa, però disposat a fer front al mató de la películ·la, a Donald Trump. Un home, Pedro Sánchez, que semblava amortitzat, però que, ara, gràcies a Donald Trump, pren noves forces i té un nou paper: deslliurar-nos del mató. I la gent, bastants, així ho veuen. És que quan el mal campa, el bé floreix per alguna part. És Pedro Sánchez. Gràcies a les excentricitats d’algú, aquest home tan atacat i denostat, Pedro Sánchez, torna a prendre vols. És el nou Robin Hood?...

