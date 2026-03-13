Opinión | El teleadicto
Una oportunidad perdida
Dos semanas después de la Gala de los Goya nos seguimos preguntando por qué no se produjo un instante que hubiese sido mágico, el del encuentro de Susan Sarandon y la que fue su actriz de doblaje en castellano durante décadas, María Luisa Solá. Máxime cuando la segunda estaba presente en el Centro de Convenciones de Barcelona, en primera fila, en un lugar preferente para que disfrutase de la gala en su silla de ruedas.
La explicación sobrevino días después, cuando Tinet Rubira, cuando el codirector y coproductor ejecutivo de la ceremonia, Tinet Rubira, aclaró en el programa ‘Cafè d’idees’ que presenta Gemma Nierga en La 2Cat, que la razón fue estrictamente una cuestión de tiempos dentro del guion del evento.
Quien fuese en sus tiempos de juventud presentador del magacín más gamberro de nuestra televisión, ‘Plàstic’, explicó cómo provocar un encuentro real entre ambas habría obligado a detener la ceremonia y dedicar varios minutos para que ocurriera algo significativo. Lo que habría supuesto romper el ritmo de la retransmisión televisiva. Algo incompatible, alegó, con el formato previsto por la gala.
Aceptamos su decisión, pero no la compartimos. Lo mejor de las galas estriba en los chispazos de emoción que provocan. En lo que se sale del encorsetamiento, que es a fin de cuentas lo que se recuerda siempre. En este sentido, la intervención de Victoria Abril, tan auténtica, tan incontenible, ‘despertó’ a quienes a la una de la madrugada ya andaban medio dormidos en el sofá.
Una decisión de producción birló a los espectadores de un momento que hubiese sido más que emocionante, el de ese encuentro que no tuvo lugar entre Sarandon y Solá delante de las cámaras. ¿Hubiese sido más propio de un talk show que de una gala? Qué importa. Habría sido televisión químicamente pura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
- Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
- El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
- El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
- Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'De donde las cosas nacen, allí vuelven según la necesidad
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde