La detención del “hermano” de Mazón y lo que eso significa

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, fue detenido el viernes por orden del juzgado número 4 de Alicante como consecuencia de las pesquisas llevadas a cabo en los últimos meses por la Fiscalía Anticorrupción. Baño quedó libre al cabo de varias horas, pero con cargos: los delitos que se investigan son los de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones. Las oficinas de la asociación provincial de Comercio, Facpyme, que también preside, fueron registradas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se incautaron en los despachos y en unos trasteros anexos de diverso material, entre él varias cajas con documentos. Baño, por consejo de su abogado, se negó a declarar en Comisaría. Al salir, una mujer le increpó e insultó por no se sabe qué motivo. Quizá lo confundió con alguien importante.

El caso permanece bajo secreto de sumario, aunque se sabe, porque hace meses que mi compañera Mercedes Gallego desveló a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica que Anticorrupción había puesto el foco en Baño, que se investiga si el directivo empresarial pudo lucrarse o cometer alguna irregularidad en la gestión de los bonos de comercio que una veintena de ayuntamientos, de todos los colores políticos, abonaron en los años 2022 y 2023 con fondos públicos procedentes de la Diputación, que invirtió 58 millones de euros en esta iniciativa, que Mazón consideró un “proyecto estrella”. Los ayuntamientos delegaron la tramitación y ejecución de esos fondos, que acabaron siendo manejados por Baño a través de la propia Cámara de Comercio, en el caso de la ciudad de Alicante, de Facpyme o de una empresa instrumental creada por Baño del que la propia federación de comercio era su único socio y Baño su administrador único. Esa empresa cambió su estructura y su sede hace unos meses, una vez Baño supo por las informaciones de Mercedes Gallego que estaba siendo investigado.

Desde que Putin invadió Ucrania todos nos hemos visto en la obligación de incorporar nuevos términos a nuestro léxico militar. Uno de ellos ha sido el de “bomba sucia”. Una “bomba sucia” no es una bomba nuclear ni tiene mucho menos sus efectos. Conocida como la “bomba de los pobres”, cuyo empleo por terroristas es lo más temido por todos los servicios de inteligencia, es un artefacto cargado con explosivos de uso común pero que también contiene en su interior polvo radioactivo que se dispersa al estallar el artificio, contaminando una zona más o menos amplia a su alrededor. Baño, tanto por su forma de actuar como por sus conexiones, siempre fue una “bomba sucia” lista para detonar en el corazón mismo del empresariado alicantino pero, sobre todo, del PP. Mientras la figura de Mazón cotizó al alza, el PP agachó la cabeza y consintió sus agresivas y continuas salidas de tono, incluyendo descalificaciones en público y amenazas en privado, con personas e instituciones. Ahora, la bomba que nadie quiso desactivar ha reventado y el balance de daños, acabe como acabe el caso, será cuantioso.

Porque Baño nunca habría podido llegar a presidir la Cámara de Comercio si no hubiera sido por Mazón, que dio órdenes a todos los alcaldes para que a su vez aleccionaran a los empresarios de sus respectivas zonas para que le votaran en masa en las elecciones que se celebraron hace cuatro años, y por el deseo indisimulado de muchos patronos, empezando por la propia CEV de Salvador Navarro, en congraciarse con quien podía ser el nuevo presidente de la Generalitat. Porque fue Mazón, empleado en excedencia de la Cámara, el que puso en marcha los bonos comercio siendo presidente de la Diputación. Porque una veintena de ayuntamientos, entre los que figuran algunos de los más poblados de la Comunitat, se acogieron a ellos y se los entregaron de una manera u otra a Baño y ahora habrá que aclarar si al menos se siguieron las exigencias de pública concurrencia y transparencia en dichas adjudicaciones, así como las de control de fondos públicos de carácter finalista.

Pero también porque a la sombra de Mazón Baño ha ido creciendo en estos años en títulos y honores que ahora se van a volver en contra de quienes, a pesar de expresar en privado su peor opinión de él, se los entregaron de forma sumisa: Baño no sólo preside la Cámara de Alicante y la federación de comercio, sino que tiene puesto en el consejo de administración del Puerto, en el Patronato de Turismo de Alicante (por imposición de Vox), en el consejo de Cámaras regional y en el nacional y en la ejecutiva de la patronal CEV, a la que ha sido reincorporado, entre otras milongas. ¿Y ahora qué? ¿Sentamos a un imputado en la mesa después de haber sido detenido?

De momento, a Baño han salido a defenderle públicamente, como si aquí no pasara nada y todo fuera una conspiración contra un hombre “bueno” que ha sumido a la Cámara en la quiebra y el desprestigio por el bien de todos, el nuevo presidente de la CEV de Alicante, César Quintanilla, y algunos personajes menores. El resto ha sido silencio: silencio de la organización regional de la patronal que preside Vicente Lafuente, de la regional del comercio, del Consejo de Cámaras… Por parte del Consell, respeto por la presunción de inocencia (faltaría más) y una declaración quitándose de en medio de la consellera de Industria, Marián Cano, principal protectora de Baño, de cuyo comité ejecutivo formó parte, al menos nominalmente, hasta que INFORMACIÓN desveló el dislate de una consellera juez y parte. Para rematar el vodevil, Baño fue asistido en Comisaría el viernes por el letrado Ignacio Gally, que también presta asesoramiento a Mazón en sus cuitas con la instrucción de la DANA. Gally, un buen penalista aficionado a la música que de vez en cuando actúa con su grupo por diversión, ayuda a Mazón, cuyo 50 cumpleaños amenizó, principalmente por amistad. Y hay que colegir que a Baño porque es el “hermano” de Mazón. Pero también es el decano del Colegio de Abogados de Alicante, con la responsabilidad de representar, tanto ética como estéticamente, a toda la profesión, con lo que el camino se estrecha y se vuelve más tortuoso. Sé que es un lío seguir este hilo de los amigos, los hermanos, los cargos institucionales y el compadreo al ritmo de las melodías, y les pido disculpas por ello. Pero intento explicar que en Alicante el juego se disputa siempre en un tablero muy pequeño, con una sola casilla donde si caes te comen si no eres miembro de la partida.

Primero, el escándalo de las viviendas de promoción pública que acabaron repartiéndose unas cuantas familias prominentes de Alicante, ahora la detención de un peón directamente conectado con el poder popular. Y siempre, Mazón. La herencia de Mazón no se lo está poniendo nada fácil a su sucesor, Juan Francisco Pérez Llorca, cuyo liderazgo se ve comprometido cada vez que ocurre algo de esto y cuyas esperanzas de seguir en el cargo se basan principalmente en mantenerse firme en Alicante y fiable en Valencia. Hubo un tiempo en que una mañana nos levantábamos con un escándalo político que afectaba a algún alto cargo del PP y a la siguiente con uno empresarial que dejaba por los suelos el crédito de quienes dicen ser los sostenes del país. En la Comunitat Valenciana hemos vuelto a ello. Eso es lo que significa la detención de Baño, termine como termine el suceso: otro golpe a la reputación, no de Alicante, sino de la Comunitat Valenciana, que vuelve a ser vista como un patio de Monipodio que no tiene arreglo. Y eso va directamente contra la línea de flotación de las expectativas de Llorca, que ha tenido éxito en rebajar la tensión tras la DANA pero aún tiene por delante poner orden en casa.

Si tienen ustedes curiosidad por las “bombas sucias” encontrarán en internet información cuantiosa. La página de la Wiquipedia, por ejemplo, ofrece una descripción muy documentada, no sólo de lo que son, sino de lo que hay que hacer cuando estallan. Sobre todo, subraya que los efectos en víctimas directas no son a corto plazo mayores que los de cualquier otro explosivo que no llevara nada de radioactividad, pero que sin embargo los efectos políticos y sociales de su detonación pueden llegar a ser demoledores si no se actúa con presteza. Aconseja descontaminar usando todos los medios disponibles, incluso si eso exige la demolición de estructuras muy asentadas. Recomiendo a Pérez Llorca que le eche un vistazo. Es el que más provecho puede sacar de su lectura.