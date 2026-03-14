Ese invento del turismo

Postals ★★ ½ De Guadalupe Sáez Compañía: L’Horta Teatre

Como el turismo ha sido siempre uno de los motores de la economía española, el texto de Guadalupe Sáez acoge lo relacionado con este invento desde finales de los años 60 hasta hoy. El impacto actual es masivo y nos lleva a la turistificación e incluso a la turismofobia por parte de un número notable de personas que critican las consecuencias de los excesos. ¿Es sostenible el modelo tradicional en perjuicio de otro más inteligente? ¿Molesta a los habitantes y coloniza? ¿Expulsa en cierta medida a los vecinos de sus ciudades y degrada los lugares visitados? La responsabilidad del viajero y el cambio turístico se abordan en la galardonada «Postals», la obra en valenciano de la veterana L’Horta Teatre, que recurre a la comicidad con algunos temas de karaoke y proyección de imágenes fijas. Interpretan Verònica Andrés, Carmen Díaz, quien toca la batería ligeramente, además, y Alfred Picó. Son los eficaces hilos conductores que cantan y dan pasos de baile en esta costumbrista comedia que incluye rasgos de teatro documento porque basa la dramaturgia en fuentes reales de nuestra memoria colectiva con mirada crítica. El bikini fue símbolo de apertura social y turística, y se recuerda la foto de aquel famoso baño marino de Manuel Fraga después de la colisión de dos aviones estadounidenses que dejó caer bombas de hidrógeno sobre la zona. Pretendía tranquilizar a la gente sobre la seguridad del lugar. Otros asuntos que están ahí son la pérdida de identidad de las poblaciones y la masificación provocada por los cruceros. Las ágiles y festivas situaciones las dirigen Pau Pons y Kika Garcelán. Sintonizan con jóvenes y mayores y salen a la luz los efectos de la transformación urbana, para atraer un mayor poder adquisitivo, y las dificultades del alquiler de viviendas. No falta el discutible ejemplo vacacional de Benidorm. Las postales auténticas van surgiendo y comentándose, o el auge urbanístico y el consumo rápido. El montaje fue bien recibido por los espectadores en el Arniches d’Alacant.