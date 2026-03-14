Privilegios de expresidents

Me gustaría saber por qué los políticos se otorgan a sí mismos privilegios que no tenemos los ciudadanos. Obviamente, se los autoconceden con alevosía y nocturnidad, porque saben perfectamente que si sus administrados lo supieran o tuvieran de alguna manera que aprobarlos, dinamitarían esos apaños. No es ninguna sorpresa que nadie del PP o del PSOE cuestione los privilegios de su raza, porque tienen beneficiados pasados o la posibilidad de beneficiarse en el futuro, mientras los partidos minoritarios los critican con la boca chica. Al fin y al cabo, entre bomberos no van a pisarse la manguera.

Desde el principio de las autonomías, estuve convencido de que blindar a los expresidentes y darles privilegios desmesurados, significaba reforzar la profesionalidad de la política. Tener la posibilidad de acceder a uno de esos empleos públicos que te garantizan de por vida la tranquilidad, no hace sino llenar puestos claves de buscones sin oficio ni beneficio. Siempre he pensado que los mejores políticos son los que han demostrado previamente su capacidad, ejercen unos años el servicio público y se retiran, cuando lo terminan, a su vida profesional. Obviamente esto se hizo al principio de la democracia y nunca más, ya se procuraron, ellos y ellas mismos, un trabajo de por vida, con retiros de oro y privilegios sin límite.

Pero si los políticos en general se consiguen unas salidas de cine para sí y sus descendientes, los presidentes autonómicos se llevan la palma, no sé con qué méritos. Puedo reconocer que un presidente del Gobierno de España tenga que llevar escolta toda su vida, por motivos obvios, y que ello exigirá un coche oficial y quizá incluso una secretaria que gestione su agenda. Vale. Hasta ahí.

¿Y un presidente autonómico también? Va a ser que no hay ninguna necesidad de pagar estructura y seguridad y oficina y el acabose. Explíquenme por qué, por favor. ¿Qué motivos justifican que alguien que ha sido presidente autonómico no vuelva a ser un ciudadano del montón cuando se acaba su etapa de mando? ¿La dignidad del cargo? ¿Es acaso menos digno un jardinero de parques o un barrendero?

Y ya luego, hay expresidents y expresidents. Me parece un escándalo digno de dinamitar la autonomía y pedir la vuelta al centralismo que alguien como Mazón se garantice sueldo temporal y chófer, oficina en la Explanada, personas de confianza y la biblia en verso de por vida. Todo pagado por un servidor y por todos ustedes a mayor gloria de la casta política. Todo vitalicio excepto el sueldo, insisto. No durante una temporada mientras encuentran otro trabajo o les toca la bonoloto. Hasta que se mueran.

Sinceramente, este Estatuto sería una de las cosas que me gustaría votar en referéndum y que, desgraciadamente, nunca tendré la ocasión. Junto con el sí o el no a la monarquía, por ejemplo, o el blindaje de diputados por los aforamientos para delitos ordinarios, no para delitos de opinión que eran razonables en su concepción, ya que, si no, los reyes de turno no hubieran dejado ni un legislador vivo para simiente de rábanos.

Carlos Mazón, en los días posteriores a la dana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. / Efe/ Manuel Bruque

En España hay diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades, Ceuta y Melilla. Cada cuatro años de media hay un nuevo presidente, aunque en muchos casos no duran una legislatura, pero a los efectos de seguir chupando del bote da igual. Multipliquen 19 por los años que llevamos de democracia dividido entre 4 y tendrán una legión de expresidents, (a mí me salen 228 pero habrá más seguramente), mantenidos a mesa y mantel por nuestros impuestos. Sumen, sumen, a ver si tanta oficina, y personal de apoyo y coches, no les da para unos cuantos hospitales y unos cientos de médicos o maestros.

¿Que es demagogia? Claro, evidentemente. La misma que emplean ellos para dotarse de mamandurrias, prebendas y regalías, cual señores feudales. Y no vale acusar a la democracia de las falencias del sistema. Esto no va de si el sistema falla por la base y es necesaria una dictadura, fascista o comunista, que tanto da. Justamente la democracia supone que el ciudadano está advertido y conoce perfectamente los poderes que concede a sus administradores temporales y que, por la misma regla de tres, puede revertirlos si se utilizan mal o para beneficiarse.

En lo único que estoy de acuerdo con el Podemos primitivo es que los partidos políticos son una casta, en la que se incluyeron alegremente nada más pisar moqueta. El día que unos políticos con vocación de Estado sean capaces de poner los intereses de todos por encima de los suyos, estaremos cerca de la democracia.

Hasta entonces seguiremos pagando un pisito en la Explanada, que les animo a visitar. Al fin y al cabo, es de todos, porque todos lo pagamos. De paso pregunten por Mazón, a ver si lo pillan allí trabajando duramente en la cosa pública. Me apuesto algo a que no le encuentran, así se pasen días esperando en el vestíbulo como si quisieran comprar entradas para un concierto de Taylor Swift.