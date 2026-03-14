Las comisiones de investigación previstas tanto en Las Cortes como en el ayuntamiento cercado para explorar la tropelía cometida con las adjudicaciones de uvepeó se encuentran dando los últimos pasos a fin de contar con los elementos necesarios para concretar un plan de trabajo y echar a andar. Seguro que lo consiguen. Eso es lo malo.

El goteo de aspectos paranormales destapados en torno a las circunstancias que se dan cita entre las escaleras del residencial Les Naus resulta incesante. Al reguero de otorgamientos realizados por arte de birlibirloque, que han puesto a Alicante en el mapa de prácticas sangrientas en uno de los problemas que atenazan a miles de criaturas en el paisaje patrio, se suma por ejemplo que una treintena de viviendas conflictivas permanecían en un limbo puesto que no se sabía nada de los residentes oficiales más de medio año después de entregarse los primeros manojos de llaves. El decreto vigente del Consell sobre vivienda protegida advierte que se había podido sobrepasar el plazo previsto para la pertinente ocupación. Desde que esto comenzó a airearse han surgido desde debajo de las piedras ocho ocupantes que se suman al racimo empadronado nada más producirse el alboroto. De la ristra de pisos sin vecinos como Dios manda, en quince de ellos no hay rastro todavía de sus propietarios. ¿Qué me dicen? Al parecer se ha visto merodear por las estribaciones a Íker Jiménez. Era de temer.

Un informe elaborado por Tinsa, empresa independiente homologada por el Banco de España, coloca la provincia en el podio de demarcaciones en que las casas de nueva construcción son más inaccesibles para los aborígenes. A la hora de rascar bola se precisa destinar dos tercios de los ingresos familiares, si no a seguir tirando como se puede. El metro cuadrado ha subido en un año un 13,2 % situándose en 2.790 euros, aunque quien no se consuela es porque no quiere, ya que en Málaga y Baleares es peor y en Benidorm cotizan a 4.690 euros por lo que un hogar medio de 80 metros se pone en 375.000. Respecto de la hipoteca mejor ni hablamos dado que a las fatiguitas no se les ve el techo. Del estudio se desprende que la oferta residencial en el mercado tiende mayoritariamente hacia rentas altas y turismo de poder adquisitivo guapo. De ahí el escaso abanico con el que juega el común de los mortales y, en respuesta al escándalo destapado, el presidente del Consell no se ha quedado quieto y ha anunciado un plan para construir 120.000 viviendas sobre suelo de titularidad municipal en el que dejaría a los ayuntamientos decidir si libres o protegidas. Puesto que los primeros ya van a su aire, cuanto más se reduzca el cupo de uvepeós menos hay que fiscalizar y controlar. Pues sí. Está bien pensado.