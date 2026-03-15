Anunciando la Semana Santa: El Pregón y el pregonero

Comenzó este mes de marzo con un domingo cruzado de actividad festera y tradicional, como comentamos en el capítulo anterior de esta tribuna dedicada al Medio Año Festero. Pero también anunciábamos que este 1 de marzo de 2026, segundo domingo de Cuaresma, se celebraba en la Arciprestal de San Martín el Pregón de la Semana Santa, correspondiendo a don Miguel Ángel Ferrández Noguera la glosa y homenaje a Callosa de Segura en estos días pasionales.

Nuestro pregonero realizó un recorrido sentido, emotivo y cautivador ante los presentes, con una cuidada maestría compositiva y expositiva. Su intervención, muy ensalzada y aplaudida, despertó entre cofrades y asistentes, tras la Eucaristía, una sincera admiración. Todo ello a través de un relato en primera persona por la imaginería y las procesiones de la Semana Pasional de Callosa de Segura, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial hace casi quince años.

Este acto institucional del Pregón de la Semana Santa comenzó, sin embargo, hace poco más de cuarenta años, con una estructura muy similar a la actual: procesión de estandartes que se situaban en el presbiterio de la Arciprestal para la Misa y el Pregón, lectura del texto tras el Evangelio o la homilía y, como cierre, un concierto coral. Así se desarrolló desde 1981 hasta el 16 de marzo de 2002, siendo presidente quien escribe esta tribuna, cuando don José Luis Mateo Salinas -presidente de la Junta Mayor cuando se celebró el primer pregón en la iglesia- pronunció su intervención elogiando la Semana Santa de la localidad, una vez finalizada la Misa.

3 Don Miguel Ángel Ferrández Noguera pronunció el pregón de 2026. / FOTOGRAFÍA MOISÉS MARCO

El primer pregón de Semana Santa estuvo organizado por las cofradías de Nuestro Padre Jesús, Nuestra Señora de los Dolores y la Hermandad de los Moraos. Se celebró en los salones de la recién creada Asociación Cultural Fomento y Desarrollo, presidida por don Ramón Pajares Manresa, también implicado en la puesta en marcha de este nuevo acto, el Sábado de Pasión, 29 de marzo de 1980. El encargado de anunciar la Semana Santa fue el profesor murciano don Juan Torres Vidal, presentado por don Francisco García Girona.

El sábado de Pasión, 11 de abril de 1981, tras la misa de la tarde, tuvo lugar el primer Pregón de Semana Santa organizado por la Junta Mayor de Cofradías, presidida entonces por don José Luis Mateo Salinas. El encargado fue el sacerdote callosino don Manuel Cagigal Masiá, presidente de la Junta Mayor desde su fundación en 1954 hasta 1976, año en el que fue ordenado diácono. En aquel momento era Alcalde don Francisco Pina Pina y Arcipreste de Callosa de Segura don José María García Bernabé, ambos cargos institucionales designados como presidentes de honor de la Junta Mayor el 14 de mayo de 1954.

El semanario Canfali, en su edición del 24 de febrero de 1982, anunciaba el nombramiento de don Antonio Ballester Ruiz, Cronista Oficial de la Ciudad, como pregonero de la Semana Santa. El acto estaba previsto para el sábado 3 de abril, según informó la Junta Mayor presidida por don José Samper Manresa. El corresponsal del semanario, Antonio Serna, señalaba entonces que «es de esperar que, después del éxito que constituyó el del pasado año, sea todavía más brillante». Finalmente, se celebró el sábado 27 de marzo, como recoge el mismo medio. El Cronista Ballester ofreció una glosa en la que no faltaron elogios a la Arciprestal de San Martín y un recorrido por el origen de la Semana Santa callosina desde la llegada de los frailes alcantarinos, pasando por las vivencias pasionales de la Beata Godoya y los primeros gastos procesionales. El acto concluyó con la actuación del Orfeón Parroquial, señalando el periódico que «al igual que el año pasado, constituyó un gran acontecimiento cultural en nuestra ciudad».

Don Manuel Marco Botella realizó el Pregón de Semana Santa en 1983 / JESÚS PERAL

El 26 de marzo de 1983 fue pregonero el sacerdote callosino y canónigo de la Concatedral de San Nicolás de Alicante, don Manuel Marco Botella, designado por la Junta Mayor presidida por don Agustín Martínez Hernández. Desde la iglesia de San Martín realizó un recorrido por la Pasión de Jesucristo a través de los pasos callosinos, presentando estas imágenes ante sus vecinos y valorando la importancia de cada una de ellas, con profundas reflexiones y notables mensajes que evidenciaron su alto conocimiento teológico y su capacidad comunicativa. De él dijo su antecesor, don Antonio Ballester, que «por su afabilidad y talento se ha ganado el afecto de sus paisanos y de cuantos tratan a tan ejemplar sacerdote».

La Semana Santa de 1984, presidida por don Roque Marco Marco, tuvo como pregonero al sacerdote de Catral y coadjutor de San Martín de Callosa de Segura, don José Luis Úbeda Sierras. El acto se celebró en la Arciprestal el sábado 7 de abril y contó con la actuación de la Coral Callosina. En su intervención trasladó la denominada por él como «Pasión de Callosa» a la realidad social de mediados de los años ochenta, invitando a la ciudad a reflexionar sobre la convivencia y el desarrollo personal.

En 1985, primera Semana Santa organizada por la Junta Central de Semana Santa bajo la presidencia de don Francisco García Girona -nueva denominación de la entidad coordinadora de cofradías y hermandades pasionales-, el encargo recayó en otro maestro nacional, don Vicente Molins Reig, director del Colegio Primo de Rivera durante once años. Natural de Moncada, pasó su infancia en Cocentaina y estableció su domicilio familiar en Callosa de Segura hace ya ocho décadas. Don José Sáez Calvo lo presentaba en La Verdad de Murcia el 14 de febrero de 1985, señalando que «ha sido muy bien acogido por los callosinos, sabedores de las cualidades y merecimientos de esta figura». Inicialmente, se pensó celebrar el acto el 2 de marzo, contando con la actuación del Orfeón de la Catedral de Orihuela, aunque la imposibilidad de su asistencia obligó a replantear como fecha alternativa el 30 de marzo, víspera de Domingo de Ramos. Finalmente, el pregón se pronunció en la iglesia de San Martín el sábado 23 de marzo de 1985, actuando como mantenedor el oriolano don Emilio Bregante Palazón.

Cerrando este ciclo de pregones pasionales llegamos al 15 de marzo de 1986. Hace hoy cuarenta años correspondió el turno al canónigo callosino don Francisco Navarro Aguado, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, designado por la Junta Mayor en su reunión del 30 de octubre de 1985. Aquella jornada concluyó con una cena de agasajo a los cargos de honor de la Junta Central, presidida por don Antonio Salinas Navarro. El acto contó además con la actuación del Orfeón alicantino «Stella Maris», dirigido por don José María Vives Ramiro, según recoge el corresponsal de Información, José Pertusa. El pregón, como exaltación de la Semana Santa callosina, fue leído tras el Evangelio, continuando posteriormente la celebración de la Eucaristía.

Aquel modelo de pregón, nacido con sencillez, pero con profundo sentido de fe y de comunidad comprometida, fue consolidándose con el paso de los años hasta convertirse en una de las citas más esperadas del calendario cuaresmal callosino, primero la víspera de Domingo de Ramos y ahora el segundo domingo de Cuaresma, pasando por el sábado siguiente a la tradicional Bajada de la Virgen de los Dolores. Desde entonces, cada pregonero ha aportado su palabra, su mirada y su vivencia personal de la Semana Santa, enriqueciendo con sus recuerdos y reflexiones la memoria colectiva de la ciudad.

Cuarenta años después de aquellos primeros pregones que hemos recordado, la tradición continúa viva en la Arciprestal de San Martín. Porque antes de que las procesiones vuelvan a recorrer nuestras calles y antes de que suenen los tambores y las marchas procesionales, siempre hay una voz que anuncia y prepara a Callosa para esos días intensos de fe, tradición y sentimiento compartido.

Miguel Martínez Aparicio es cronista oficial de Callosa de Segura