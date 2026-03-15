Gasto y ciudad

Parece ser que en los siguientes años todo el mundo querrá vivir en ciudades. En efecto, se prevé que la principal característica del futuro va a ser la realidad de un planeta superpoblado con un porcentaje muy elevado de población viviendo en ciudades. Hay que decir que las ciudades han sido tradicionalmente lugares de atracción por ser generadoras de empleo. Primero fueron empleos comerciales y artesanales que se ubicaban en el centro de la ciudad. Con el tiempo, y gracias a las máquinas de vapor, fueron trasladándose a la periferia de las ciudades, junto a los ríos: allí se alzaron los primeros edificios destinados a la producción y que convinimos en llamar fábricas. Más tarde la electricidad incrementó el atractivo urbano, haciendo que los lugares de producción no dependieran de la proximidad a cursos fluviales ni a minas de carbón. Son varias las teorías económicas que tratan de explicar el crecimiento las ciudades, como lugares que agrupan la producción y el consumo de bienes.

La ciudad también tiene sus inconvenientes. El principal es el elevado coste de la vivienda que hace falta pagar por lo que ha venido en llamarse la «situación». El coste del suelo urbanizado donde se ubica la vivienda es una parte considerable de su precio; incluso puede llegar a ser superior al coste de construcción de la propia vivienda. Un segundo inconveniente es el alto coste del transporte, que en una gran ciudad puede llegar a resultar muy oneroso. Otros inconvenientes de la ciudad resultan ser el tener que vivir en un ambiente de elevada contaminación.

Se prevé que la principal característica del futuro va a ser la realidad de un planeta superpoblado con un porcentaje muy elevado de población viviendo en ciudades

Por otro lado, la ciudad es el lugar donde con más facilidad se produce una redistribución del gasto social. Las normas urbanísticas y los presupuestos públicos permiten la construcción de redes de edificios destinados a la educación y a la sanidad, así como a un conjunto de equipamientos de diverso tipo que posibilitan el acceso a los servicios que suministra la función pública. El urbanismo es el encargado de disponer los solares destinados a estas dotaciones mediante una técnica denominada «estándares mínimos» que obliga a todo desarrollo urbano a hacer previsión de espacio para ubicar estos servicios públicos. Los presupuestos municipales, autonómicos o nacionales permiten la construcción de los edificios que los albergan. Mientras tanto, el mundo rural carece de esas infraestructuras y resulta enormemente caro mantener en buen estado los servicios. Los costes de estos servicios exiguos resultan sorprendentemente altos por su coste en términos de distribución per cápita y, sin embargo, son necesarios para mantener la población de estas zonas despobladas. Nos encontramos, pues, ante la necesidad en el mundo rural de mantener servicios con un alto coste por cápita.

Refiriéndonos a nuestra ciudad, el presupuesto municipal para este año es de casi trescientos cincuenta millones de euros, el más alto de toda su historia. El presupuesto de gastos del Ayuntamiento tiene dos grandes partidas: el mantenimiento de los funcionarios y de los servicios que presta; y el de las partidas destinadas a las políticas de inversiones públicas y que, en definitiva, son las que nos interesan. Hay que resaltar que el capítulo de inversiones resulta este año muy alto en nuestro presupuesto, pues supera los cincuenta millones de euros.

Entre otras obras que cuentan con previsiones presupuestarias está el comienzo del centro socio-cultural Jayton en la avenida de Novelda. Es esta una obra destinada a ser importante para Carrús y para la ciudad entera y que con esta asignación puede dar comienzo. También existe consignación para el centro cultural de Torrellano, ya en ejecución. También cuenta con disposición de fondos la obra del Mercado Central, que por fin comienza a tomar forma y a su vez, se destina una partida independiente para la urbanización de los alrededores del Mercado. Sería un buen remate para este año que la Diputación sacara a concurso la obra del Centro de Congresos.

Lo cierto es que el presupuesto de este año presenta una decidida inversión en edificios destinados a temas sociales; aunque a cambio incrementaremos nuestra deuda, en un difícil encaje entre expansión inversora y congelación tributaria.

Este conjunto de importantes inversiones apenas se cubren con fondos propios. Dieciséis millones se deben a subvenciones y debe solicitarse un crédito de más de treinta millones. Una parte pequeña se financia mediante la venta de suelo proveniente de solares obtenidos por el aprovechamiento de la urbanización de nuevos barrios. Siempre he pensado que esto era una mala política y que este suelo público debería utilizarse enteramente para mitigar el problema de la vivienda. Pero, bueno, lo cierto es que el presupuesto de este año presenta una decidida inversión en edificios destinados a temas sociales; aunque a cambio incrementaremos nuestra deuda, en un difícil encaje entre expansión inversora y congelación tributaria.

Volviendo al comienzo del artículo, las ciudades resultan ser el mejor lugar para que la redistribución de rentas permita la reversión a través de servicios a los ciudadanos. Y es que, desde un punto de vista de gobernanza municipal, resulta importante buscar el equilibrio entre crecimiento económico y urbano de la ciudad y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.