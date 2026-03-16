Carrús 360 grados: cómo cambian las cosas

El auditorio que se plantea para el centro sociocultural que se ha empezado a construir en el antiguo solar de Jayton, en Carrús. | INFORMACIÓN

Hace apenas unos días fui a Carrús para saludar a unos amigos; era una visita breve, casi improvisada, de esas que uno hace para pasear sin prisa por calles que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. Mientras caminaba por la avenida de Novelda me encontré con una escena que resume bien el momento que vive Carrús: las obras ya iniciadas en el antiguo solar de Jayton; lo que me inspiró la glosa que hoy les presento.

El movimiento de maquinaria, las vallas de obra y los primeros trabajos visibles indicaban que el proyecto había dejado de ser un anuncio para convertirse en una realidad tangible, porque lo que está ocurriendo en ese solar es, en cierto modo, una metáfora de lo que está sucediendo en Carrús: un barrio que vuelve a ponerse en marcha.

Desde la llegada a la Alcaldía de Pablo Ruz, ha situado Carrús entre sus prioridades estratégicas. No es una decisión menor, puesto que Carrús es el barrio más poblado de Elche, y, durante años, acumuló demandas relacionadas con infraestructuras urbanas, mantenimiento de calles y dotación de equipamientos públicos.

Hoy esa tendencia se está invirtiendo; las actuaciones se suceden en distintos puntos del barrio, configurando un proceso de renovación que abarca desde el urbanismo hasta la cultura, el deporte o la vivienda.

Uno de los ejemplos más visibles de lo que les digo fue la remodelación integral de la avenida Ausiàs March, una de las arterias principales de Carrús. La actuación supuso una intervención completa, después de 20 años de parches, con nuevo pavimento, ampliación de aceras, renovación del mobiliario urbano, nueva iluminación y plantación de arbolado, de manera que ahora presenta ahora un aspecto más amable y funcional para los vecinos.

La mejora de grandes ejes urbanos tiene un efecto inmediato en la vida cotidiana de los barrios. No se trata solo de estética, que sí; también implica seguridad, accesibilidad y calidad de vida.

Algo similar ha ocurrido con la transformación de la calle José García Ferrández. El Ayuntamiento ha renovado el firme, reorganizado el espacio peatonal y generado zonas de estancia que favorecen la actividad vecinal y comercial; piensen que Carrús siempre ha sido un barrio profundamente vinculado al pequeño comercio, y mejorar sus calles significa también reforzar esa identidad económica.

En la calle Clara Campoamor se ha abordado otra intervención largamente esperada durante años, pues los problemas estructurales de la calzada habían venido provocando hundimientos y deterioro del firme. Las obras recientes han permitido reconstruir la vía, renovar el colector de saneamiento y adecuar las aceras, solucionando una situación que afectaba directamente a residentes y comerciantes.

El verde urbano también forma parte de esta transformación, pues el plan municipal de arbolado ha introducido nuevos ejemplares en diversas calles de Carrús, una medida que busca aumentar las zonas de sombra y mejorar el confort climático en un barrio caracterizado por su elevada densidad de viviendas.

Pero si hay un proyecto que simboliza con claridad esta nueva etapa es el centro sociocultural que se está empezando a construir en el antiguo solar de Jayton, del que hace algunos meses escribí sobre su historia basándome en los profundos y meticulosos estudios realizados por el historiador local Borja Rodríguez, apasionado de la historia local.

Las obras ya están en marcha y permitirán levantar un equipamiento de gran escala destinado a convertirse en uno de los principales espacios culturales del distrito. El complejo incluirá un auditorio con capacidad para alrededor de 500 personas, una sala de cine, espacios polivalentes para actividades culturales y dependencias municipales.

El edificio contará además con una plaza pública abierta y un aparcamiento subterráneo que contribuirá a dinamizar toda la zona de la avenida de Novelda, y, más allá de su dimensión arquitectónica, el futuro centro sociocultural aspira a convertirse en un punto de encuentro para la vida cultural y asociativa del barrio.

A poca distancia de allí, en Carrús Oeste, otro proyecto está a punto de materializarse, ya que en apenas dos semanas está prevista la inauguración del nuevo pabellón deportivo inclusivo de Elche, una instalación concebida para garantizar que el deporte sea accesible para todas las personas.

La renovación del barrio no se limita a equipamientos y calles, también alcanza al ámbito de la vivienda. En efecto, en Carrús Este, concretamente en el barrio Porfirio Pascual, se está llevando a cabo un proceso de rehabilitación de edificios que afecta a decenas de viviendas. Las actuaciones incluyen mejoras en fachadas, aislamiento térmico y accesibilidad, así como la instalación de ascensores en bloques que durante décadas carecieron de ellos.

A este conjunto de actuaciones se suma la modernización progresiva del alumbrado público mediante tecnología led que mejora la iluminación nocturna y reduce el consumo energético, así como planes específicos de limpieza urbana y refuerzo de la seguridad en diferentes zonas del barrio.

Otro elemento clave en la estrategia municipal es la revitalización del comercio tradicional. En esta línea se trabaja en la programación y futura reforma de los mercados de Plaza Barcelona y Plaza de Madrid, que en junio comenzará a ser una realidad; modernizarlos significa también preservar una parte esencial de la vida urbana. Lo que les digo me retrotrae a mi infancia, cuando iba con mi madre a estos mercados.

Este escenario dibuja un mosaico de intervenciones que afectan a múltiples dimensiones de la vida cotidiana: urbanismo, cultura, deporte, vivienda, comercio y servicios públicos.

Aquella mañana, después de detenerme frente a las obras del futuro centro sociocultural de Jayton, continué mi paseo pensando en cómo los barrios también tienen sus ciclos: hay épocas en las que parecen quedar al margen del desarrollo urbano y otras en las que vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la agenda de la ciudad. Carrús parece encontrarse ahora en ese segundo momento.

El barrio está viviendo una etapa de impulso y transformación, un proceso que no solo mejora sus infraestructuras, sino que refuerza el orgullo de pertenencia de quienes lo habitan, los «carruseros», como a algunos les gusta llamarse.

Porque Carrús, con su carácter trabajador, su intensa vida comercial y su densidad humana, siempre ha sido mucho más que un simple barrio; por eso no se entiende que, permaneciendo durante años en situación de abandono, achacable a los gobiernos socialistas, éstos fueran votados aquí de forma mayoritaria. Quizás ahora todo cambie, según lo que percibo en la opinión de los vecinos de Carrús.

Hoy se está produciendo un cambio en Carrús de 360º. Con cada nueva actuación que se realiza, Carrús vuelve a engrandecerse y, al hacerlo, también engrandece a Elche. Hasta pronto.