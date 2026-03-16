Conmoción positiva

"American buffalo" ★★★ De David Mamet Dirección: Ignasi Vidal

En el Principal de Alicante, tienda de artículos de segunda mano como lugar de la acción de esta pieza dramática de los años 70, del destacado estadounidense David Mamet, uno de los más notables representantes del realismo sucio. Del lenguaje malsonante con los propósitos que la expresividad verbal exige, según la traducción del también dramaturgo Borja Ortiz de Gondra. El protagonismo especial del texto, al servicio de las situaciones, es una de las cualidades de Mamet, un clásico contemporáneo. El diálogo coloquial, con el ritmo agitado de las grandes ciudades, necesita actores experimentados y una dirección inteligente para que la puesta en escena logre una adecuada movilidad y relieve. Los dos requisitos se cumplen con Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo, dirigidos por Ignasi Vidal. Respectivamente, el locuaz manipulador, el propietario y el joven titubeante.

El problema de la reiteración es casi inevitable cuando la cuestión da de sí hasta cierto punto, o el riesgo de caer en la dispersión ante el hecho necesario de no quedarse cortos en la duración de una obra. Aun así, Mamet estira de la mejor manera posible y sostiene progresivamente el interés y la minuciosidad psicológica sin interrupciones y en un solo espacio. Los tres personajes pertenecen a los bajos ambientes. Se muestran la soledad y la deshumanización de las relaciones en una sociedad movida por el dinero. Discusiones triviales con cierto sentido tragicómico, disputas, peligro latente y la monotonía diaria de unos perdedores con la necesidad de ejercer o de planear algo (falsamente) importante. Conviene entender el fondo del asunto para captar las intenciones ofrecidas al espectador. Un tipo compró una moneda con cabeza de búfalo. El dueño del establecimiento quiere recuperarla porque cree que vale más de lo que ese individuo pagó. Y el plan consiste en localizar su casa y robarle la posible colección a fin de venderla. Pese a la acritud, David Mamet desencadena una conmoción positiva.